إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية تجاه القدس المحتلة .. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام عبرية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فعل صافرات الإنذار لمنظومة القبة الحديدة، وذلك إثر إطلاق رشقة صواريخ تجاه القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية فلسطينية، أن رشقة صاروخية ثقيلة انطلقت من غزة تجاه مستوطنات القدس، مشيرةً إلى سماع دوي انفجارات في المدينة.

كما دوّت صفارات الإنذار في عسقلان وأسدود وبلدات في محيط غزة نتيجة رشقة صاروخية انطلقت من قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان، قصفها أسدود برشقة صاروخية "رداً على استهداف المدنيين".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم حركة "حماس" محمد حمادة إن تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بشأن توغل بري للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة "لا أساس لها من الصحة، ومضللة".

وأضاف المتحدث، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، أن "إسرائيل اختارت منطقة رخوة بمناطق زراعية لا يوجد فيها سكان، ورغم ذلك لم تستطع قواتها التقدم بالصورة وبالسهولة التي تتخيلها"، مشيراً إلى أن "المقاومة تواجه هذا التوغل، وتوقع خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي".

وتابع: "إسرائيل تريد نقل صورة لجمهورها بأنها تستطيع التقدم براً في غزة، وهذا ما تحاول تحقيقه منذ بداية الحرب، لكنها لم تنجح".

وأردف المتحدث باسم "حماس": "جل ما تستطيع إسرائيل القيام به هو الاستهداف بالمتفجرات من خلال الطائرات، وهي فعلت ذلك على كل المحور الذي تدعي أنها دخلت من خلاله برياً، لكن على أرض الواقع لا يوجد تقدم فعلي".

وشدد حمادة على أن حماس توعدت إسرائيل بأن أي تقدم بري "سيقابل بمقاومة شرسة، واشتباكات رغم أنها مناطق فارغة وتتحكم فيها ظروف المكان بفعل القصف الشديد من قبل الطائرات الإسرائيلية.

ورد على المطالب الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس، بقوله: "إسرائيل ارتكبت كل شيء في هذه الحرب، ولا يمكن استبعاد قيامها بأي جريمة جديدة، وعملية الإجلاء بحد ذاتها عملية قتل لعدد كبير من المرضى الذين لا يمكن نقلهم".

وتابع: "إسرائيل تدعي أنها تقتل المقاومة منذ بدء حرب الإبادة التي تقوم بها، لكن الصورة تظهر أن بنك أهدافها النساء والأطفال".