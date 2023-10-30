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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صيدلة المنصورة تستضيف 37 جامعة بالمؤتمر العلمي السنوي للاتحاد المصري للطلاب

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

يستضيف مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة المنصورة EPSF-Mansouraالمؤتمر العلمي السنوي الثامن والعشرين للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة EPSF 28th Annual Congress.

ويعقد المؤتمر سنويا بمشاركة طلبة الصيدلة من مختلف أنحاء الجمهورية بحضور 37 جامعة مصرية وأكثر من 650 طالب صيدلة من مختلف أنحاء الجمهورية.

 وتكمن أهمية المؤتمر في قدرته على ضم هذا العدد من الطلبة من مختلف الجامعات لتلقيهم فرصة جديدة للتعرف على مجالات مميزة تفتح آفاق وطرق واسعة.

ويقدم المؤتمر عدد من المحاضرات العلمية والورش والمسابقات في المجالات الرائدة للصيادلة فرصة للنقاش مع خبراء مهنة الصيدلة من مختلف المجالات وذلك بهدف رفع كفاءة الطلبة وإعدادهم لسوق العمل.

ولا يقتصر المؤتمر على المحاضرات والورش، بل يتبنى المؤتمر في هذه النسخة أحد القضايا المؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر على مجتمعاتنا ألا وهي الصحة العقلية وعلاقتها بالإدمان خاصة في فترات الضغط العصبي والأزمات.

ويتم على هامش هذه النسخة عدد من الفعاليات كأول قمة مهنية تضم 11 مؤسسة علمية وصيدلية لتوجيه الطلبة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى مهرجان برنامج التبادل الطلابي SEP للتعريف بالبرنامج والتوعية بأهمية التنوع الثقافي.

ويعد استضافة الجمعية العمومية رقم 82 للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة من الفعاليات المهمة المقامة نظرا لاتخاذ القرارات ذات التأثير الكبير.

 

الجمعيه العموميه المؤتمر العلمى السنوى جامعة المنصورة طلاب الصيدلة مجالات مختلفة لمؤتمر العلمى السنوى لاتحاد المصري جامعة المنصورة

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