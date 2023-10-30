أستاذ قانون يكشف موعد بدء الدعاية لانتخابات الرئاسة 2024.. فيديو

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن إجراءات الانتخابات الرئاسية في مصر تسير وفق التواريخ التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الانتخابات الرئاسية حاليا في مرحلة تحديد اللجان".

وأشار: "اقتراع المصريين بالخارج سيكون أيام 1و2و3 ديسمبر أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة"، موضحا: "المصرين في الخارج سيدلون بأصواتهم قرابة شهر تقريبا".

وأوضح: "بعد انتهاء الانتخابات في الخارج ترسل البطاقات في حقائب مؤمنة لوزارة الخارجية حتى يتم فرزها،، وسيكون يوم 8 نوفمبر سيكون آخر موعد لتنازل أي من المرشحين الأربعة، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 9 من الشهر ذاته".