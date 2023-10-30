الدفاع المدني في غزة: قصف الاحتلال يستهدف العمارات المأهولة بالسكان

كشف محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، عن تفاصيل جديدة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع ينذر بكارثة.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، مساء اليوم الاثنين، أن أغلب القصف يستهدف العمارات المأهولة بالسكان، مضيفة أن الأوضاع في غاية الصعوبة في القطاع.

وتابع المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، أن العدوان الإسرائيلي يضرب من جميع الاتجاهات القطاع، ولا يترك شيئا إلا ويقصفه بكل قوة.