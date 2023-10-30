المقاولون العرب يرد على حقيقة رحيل شوقي غريب

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تمسك المقاولون العرب باستمرار شوقي غريب مع الفريق.

ًكتب احمد حسن عبر فيسبوك :رسميًا.. المقاولون العرب يعلن التمسك باستمرار شوقي غريب مع الفريق.

وحقق الاتحاد السكندري فوزًا مثيرًا على المقاولين العرب 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل المقاولون هدف التقدم فى الدقيقة 3 عن طريق أحمد علاء، ثم تعادل مابولولو لزعيم الثغر فى الدقيقة 8، لينجح الاتحاد في تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 21 عن طريق بواتينج، قبل أن يسجل محمود شبانة مدافع الاتحاد هدف التعادل لذئاب الجبل بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 27.