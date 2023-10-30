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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعبر عن قلقها بشأن انقطاع الاتصالات في غزة

جرينفيلد
جرينفيلد

عبرت أمريكا عن قلقها بشأن قطع الاتصالات في غزة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها قلقة بشأن قطع الاتصالات في قطاع غزة.

ذكرت جرينفيلد "لقد أوضحنا ذلك للقادة الإسرائيليين وندرك أن شبكات الاتصالات بدأت في العودة".
اضافت "هذا أمر ضروري. إن قطع الاتصالات يعرض حياة المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني للخطر ويخاطر بتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".
 

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