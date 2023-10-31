قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك في أول اجتماع له.. اعرفها

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، عددا من القرارات المهمة، عقب انتهاء اجتماعه، مساء أمس الإثنين، والخاصة بالملفات الرياضية والإدارية للنادي.

وشملت قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك، ما يلي:

- تعيين أحمد سالم كمتحدث إعلامي لمجلس إدارة النادي.

- توجيه الشكر لـ أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي بعد المشهد الحضاري في انتخابات النادي.

- تعيين المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي للقيام بمهام المدير التنفيذي بدون مقابل بصفة مؤقتة لحين تعيين مدير تنفيذي.

- تعيين اللواء حسن موسى نائب مدير المقر الرئيسي ومشرفًا على قطاع الأمن.

- تعيين الدكتور عبدالله جورج عضو النادي مستشارًا لمجلس الإدارة كمتطوع بدون أي مقابل.

- تعيين المستشار هشام إبراهيم عضو النادي مستشًار للنادي ومشرفا على الشئون الإدارية بالمقر الرئيسي كمتطوع بدون أي مقابل.

- تعيين أحمد سليمان وحسين السيد مشرفين على شئون كرة القدم، ولهما الحق في الاستعانة بمن يروا من داخل المجلس أو خارجه.

- تكليف هاني شكري والأستاذ أحمد خالد حسانين عضوي المجلس لـ إعداد الدراسات التسويقية وإجراء المفاوضات الأولية دون أي التزامات على النادي وعرض النتائج على مجلس الإدارة.

- تكليف هاني برزي عضو مجلس الإدارة، بإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لإنشاء شركة مساهمة لنشاط كرة القدم بالنادي، وعرضه على المجلس فور الانتهاء منه والاستعانة بمن يشاء.

- تكليف هشام نصر ونيرة الأحمر ومحمد طارق وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي بدراسة ملف ألعاب الصالات، ووضع مشروع لتطوير وهيكلة القطاع فنيًا وإداريًا وعرضه على مجلس الإدارة فور الانتهاء منه.

- تكوين لجنة خاصة من كل من: المستشار عبد المنعم فتحي نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمستشار محمد إبراهيم طنطاوي نائب رئيس مجلس الدولة، لوضع مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي تمهيدًا لاعتمادها وفق الإجراءات القانونية واجبة الإتباع ولهم الحق في الاستعانة بما يروه مناسًبا بدون أي مقابل.

- تكليف المنظومة الإعلامية بإنشاء صفحات خاصة للتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لتلقي الشكاوي أو المقترحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، على أن يتولى السدة أحمد خالد ورامي نصوحي متابعة التنفيذ وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.

- تكليف هشام نصر والدكتور حسام المندوه وهاني شكري لمراجعة ودراسة الإضافة للأعضاء وأبناء الأعضاء، والفصل وإجراءات إضافة العضويات في ضوء توالي القرارات الصادرة في هذا الشأن وإعداد تقرير مفصل عنه يعرض على مجلس الإدارة فور الانتهاء منه.

- تفويض حسين لبيب وحسام المندوه وعمرو أدهم في التفاوض مع هيئة الأوقاف المصرية والاتفاق على تسوية وطريقة سداد مستحقات الهيئة وتسوية النزاع.

- تشكيل الأجهزة الفنية لـ ألعاب الصالات:

- تعيين حسن يسري رئيسًا لجهاز كرة اليد.

- تعيين أحمد مصطفى رئيسًا لجهاز الكرة الطائرة.

- تعيين طارق السعيد رئيسًا لجهاز كرة السلة.

- إخطار جميع العاملين ممن عليهم سلفة أو عهدة واجبة السداد بضرورة التوجه لإدارة الشئون المالية لتسوية مواقفهم وإلا سيكونون عُرضه للمساءلة القانونية خلال أسبوع من تاريخ القرار.