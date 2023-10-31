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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قريبا.. معرض ومؤتمر دولي للنقل الذكي بدمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 
عقد اللواء بحري  أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعه الدوري بالعاملين ، بحضور العميد مهندس  أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار  وقيادات الهيئة .
حيث بدأ الاجتماع بالسلام الجمهوري ثم قامت إدارة العلاقات العامة والاعلام بعرض فيلم تسجيلي عن أبرز إنجازات الدولة في قطاع النقل خلال 9 سنوات 2014-2023 ، ثم قام  اللواء بحرى  رئيس مجلس الإدارة بتكريم عدد من العاملين المتميزين بإدارات الهيئة المختلفة تقديراً لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية .
 

وخلال كلمته أمام العاملين نقل اللواء بحرى   أحمد حواش تحيات  الفريق كامل الوزير وزير النقل ووجه الشكر لهم لجهودهم المبذولة للارتقاء بمستوى العمل وما نتج عنه من تقدم الميناء بين الموانئ المصرية .. وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحسين الأداء والوصول بالميناء إلى مراكز متقدمة اقليمياً ودولياً .
كما نوه عن قرب انعقاد المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي ( ترانس ميا 2023 ) والذى سيعقد تحت رعاية وزارة النقل متضمناً عرضاً لأهم إنجازات الدولة في قطاع النقل خلال الفترة الماضية كما سيتضمن جناح لهيئة ميناء دمياط إلى جانب أجنحة لعرض كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل الذكي ودعا العاملين وأسرهم إلى زيارة هذا المعرض لزيادة الوعى لديهم عن الانجازات التي حققتها وزارة النقل برئاسة وزير النقل .
وعلى هامش اللقاء عقدت الهيئة ندوة تثقيفية عن الإجراءات الإحترازية الخاصة بمواجهة آثار الزلازل والكوارث الطبيعية نظمتها الإدارة العامة للأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع قسم الحماية المدنية بميناء دمياط عرض خلالها عدد من الإجراءات المطلوب اتباعها حال حدوث الزلازل وذلك لحماية الأرواح قدر الإمكان .

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دمياط الزلازل والكوارث الطبيعية إدارة العلاقات العامة الشركات العالمية السلامة والصحة المهنية السلام الجمهورى الحماية المدنية

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