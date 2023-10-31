أسلوبه ناعم.. أسامة خليل: إيهاب جلال لا يصلح لقيادة الدراويش.. شاهد

كشف أسامة خليل، لاعب نادي الإسماعيلي سابقاً، رأيه في تولي ايهاب جلال قيادة الفريق، عبر برنامج الماتش على شاشة صدى البلد.

وقال: “إيهاب جلال لا يصلح لقيادة الدراويش لان أسلوب قيادته ناعم جداً”.

من جانب آخر، أكد حمد إبراهيم المدرب العام المساعد لنادي الإسماعيلي أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الداخلية وكان الأفضل ولكن ارتكاب بعض الأخطاء لم تمنح الفريق نقاط المباراة .

وتابع في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" على قناة الحياة " لدينا لاعبين صغار السن ليس لديهم خبرات كافية وتحتاج مزيد من الوقت لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني"

وواصل :" الدوري هذا الموسم دوري صعب ونتائج الفرق تؤكد أنه دوري صعب ".