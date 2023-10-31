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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي.. انفجارات في بئر السبع بعد سقوط صاروخ من غزة| فيديو

سقوط صاروخ في بئر
سقوط صاروخ في بئر السبع

دوت صافرات الإنذار في المناطق الواقعة شمال وشرق مدينة بئر السبع، جنوب قطاع غزة، بعد سماع أربعة انفجارات.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تشمل المناطق التي تتعرض للهجوم المناطق التي يعيش فيها العديد من البدو دون الوصول إلى الملاجئ المناسبة.

فيما أفادت وسائل اعلام فلسطينية بسقوط صاروخ شرق بئر السبع من غزة.

كما أشارت وسائل الإعلام أيضا إلى أن صافرات الإنذار تدوي في النقب، وإطلاق رشقة صاروخية من غزة.

نشرت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، مشاهد من التحام مقاتليها مع قوات الاحتلال المتوغلة غرب "إيرز" في قطاع غزة يوم الأحد 29 أكتوبر واشتباكهم معها.

وأظهر مقطع الفيديو لقطات طائرة بدون طيار قوات الاحتلال المتوغلة داخل غزة، بالقرب من معبر إيريز الحدودي، قبل توجيه الكاميرا لأحد مقاتلي حماس.

كما رصدت الكاميرا لحظة خروج عدد من مقاتلي حماس من نفق واقترابهم ببطء من المنطقة التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية.

وفتح المقاتلون النار على قوات الاحتلال، وتترتب على ذلك معركة بالأسلحة النارية.
 

كما أظهر الفيديو الذي نشرته حركة المقاومة لحظة اشتعال النيران في الآليات المستهدفة.

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