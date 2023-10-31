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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب وجود مخزون.. كيما: لم نتأثر بتراجع الغاز المورد للشركة

شركة كيما
شركة كيما

كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن كمية الغاز الموردة إلى الشركة تراجعت ولكن تأثير ذلك غير ملحوظ لامتلاك كيما مخزون إستراتيجي من جميع منتجاتها الرئيسية.


وقالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، ردًا على استفسارات بورصة مصر حول مانشر بعنوان (مصانع اليوريا في مصر توقف الإنتاج لعدم توفر الغاز الطبيعي)، إنه جاري إجراء أعمال الصيانة اللازمة لبعض الوحدات لمدة 3 أيام اعتبارًا من 29 أكتوبر الجاري وسيتم إعادة التشغيل.

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مؤشرات سنوية 


يشار إلى أن الصناعات الكيماوية المصرية - كيما،  حققت أرباحاً بلغت 1.15 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
تأسيس كيما
تأسست شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما لإنتاج الأسمدة النيتروجينية لجنوب الوادى بالاعتماد على محطة كهرباء خزان أسوان.
بدأ إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما من السماد فى عام 1960 بطاقة إنتاجية 600 طن فى اليوم، وفى عام 1967 تم إنشاء مصنع لإنتاج سبيكة الفيروسيليكون بطاقة إنتاجية 7000 طن فى السنة
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 56% من اسهم شركة كيما، فى حين تمتلك الهيئة القومية للتأمين 26%، هيئة الأوقاف 3%، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 1% ،هيئة صندوق البريد 3% ،بنك التنمية والائتمان الزراعي 0.05% بنك مصر 4.9%، بنك ناصر 0.05%، شركة مصر.
وكان مجلس رئاسة مجلس الوزراء،أعلن الأحد، زيادة فترة انقطاع الكهرباء نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.
وأضح مجلس الوزراء، أن العودة لتخفيض أحمال الكهرباء مرة أخري يرجع إلي الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز، والتي  تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

شركة الصناعات الكيماوية المصرية وزارة قطاع الاعمال العام بورصة مصر مصانع اليوريا Finance Real Estate

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