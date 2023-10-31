رئيس "مجاهدي سيناء": نشهد تنمية حقيقية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم

قال الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لسيناء اليوم أمر مميز للغاية، مشيرا إلى أن سيناء مقبلة على تنمية كبرى.

تطور هائل في سيناء

وأضاف "جهامة"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم" اليوم الثلاثاء، أن جهد الدولة في سيناء ليس وليد اليوم، ولكن منذ 10 سنوات بدأت التنمية تدب في سيناء، وتحديدًا منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، والذي عمل على بناء الأنفاق.

وتابع رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن أنفاق سيناء التي بناها الرئيس السيسي التي أنهت عزلة سيناء عن مصر، سواء أنفاق الإسماعيلية أو السويس أو بورسعيد، وهي التي جعلت أن هناك أملا في نية جادة للتنمية، وأصبح هناك قناعة لوجود إرادة سياسية للتنمية في سيناء.

واستكمل، أن التنمية في سيناء كبيرة للغاية، سواء من خلال ميناء العريش أو مياه الشرب فضلا عن المشاريع والمدن التي تُبنى في سيناء، ورئيس الوزراء اليوم أدلى ببيان أمام العالم كله أن سيناء أرض مصرية خالصة، ويتم تمنيتها بسواعد مصريين، وأبناء مصر هم من يطورون سيناء.