أحمد يماني: الشحات وبيرسي تاو وموديست الأفضل للتشكيل الأساسي للأهلي

نشر الاعلامي أحمد شوبير تصريحات أحمد يماني من ملعب أون تايم عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب شوبير : ملعب أون تايم | أحمد يماني "حسين الشحات وبيرسي تاو وموديست الأفضل في رأيي للتشكيل الأساسي للأهلي أمام صن داونز، ومروان وديانج وإمام عاشور في وسط الملعب"

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الختامي عودة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق قبل مواجهة صن داونز غدا، ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره صن داونز غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وانتهت مباراة صن داونز ضد الأهلي في لقاء الذهاب التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي، بهدف دون رد الأحد الماضي.