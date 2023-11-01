عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل للمجتمع الدولي ومجلس الأمن.. الكويت تنتفض ردا على مجزرة جباليا

الخارجية الكويتية
الخارجية الكويتية

أعربت الكويت، اليوم الأربعاء، عن إدانتها القوية لشن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما غاشما على مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، الأمر الذي تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الأبرياء العزل.


ووفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية،  أكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، شجب دولة الكويت التام لاستمرار التصعيد الذي تقوم به قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.


وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لمسؤولياته والتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ووقف دائرة العنف.


كما جددت دولة الكويت مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار والهدنة الإنسانية، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي.

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باستشهاد 14 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية جديدة على جباليا شمال قطاع غزة.


وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ مجزرة جديدة للحرب على قطاع غزة، حيث شن غارات شديدة العنف على مخيم جباليا، ما أسفر عن تسجيل 400 شهيد وجريح فلسطيني على الأقل جراء إلقاء جيش الاحتلال 6 قنابل، تزن الواحدة منها طنا من المتفجرات؛ ما يعني إلقاء 6000 كيلو جرام متفجرات.


وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن تدمير 40 منزلا في منطقة بلوك 6 في مخيم جباليا، المعروف بأنه الأكثر اكتظاظا في قطاع غزة.

الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل الشعب الفلسطيني الكويت المجتمع الدولي امن الكويت جيش الاحتلال شمال قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي.. إلى أين وصل سعر الأخضر؟

المواعيد اتغيرت رسميًا|الجدول الجديد لتخفيف الأحمال في كل المحافظات ومدة انقطاع الكهرباء

200 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

مصر تجدد الخط الأحمر المرسوم في 1968.. سر زيارة رئيس الحكومة إلى سيناء

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

تل أبيب من الداخل|فرار وذُعر ووفيات وصواريخ لا تهدأ ومنازل تنهار.. فيديو

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن تجديد عقدي فتوح وصبحي

موضوعات متعلقة

كتاب جديد|مصطفى بكري يكشف لأول مرة علاقة نظام الإخوان بإسرائيل

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يروي لأول مرة تفاصيل مذبحة رفح وموقف المشير طنطاوي

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف خطط الإخوان في التصعيد ضد الدولة والانتقام من الخصوم

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العين

إصابة فلسطينيا واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال لمخيمي عقبة جبر وعين السلطان

عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب

باحث سياسي: الاحتلال الإسرائيلي يعد لاقتحام مخيم جنين منذ عام

جرائم الاحتلال الإسرائيلي.. تدمير البنية التحتية لمخيم جنين بشكل كامل |فيديو

ترشيحاتنا

24.9 طن حجم مشتريات المصريين من الذهب في أول 9 أشهر من 2023

بعد بوليفيا.. كولومبيا تدرس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

عاجل.. مرور شاحنات وسيارات إسعاف من مصر لقطاع غزة لنقل المصابين

5 قنوات مجانية تنقل إياب الأهلي وصنداونز وهذا موعد المباراة

وزير الدفاع الإسرائيلي يعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية ومؤلمة في غزة

إذا أردت ألا ترى الفقر أبدا.. الشعراوي: علم أولادك هذه السورة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|عادات تزيد من خطر الإصابة بـ الكبد الدهني.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

تل أبيب من الداخل|فرار وذُعر ووفيات وصواريخ لا تهدأ ومنازل تنهار.. فيديو

بملابس ملفتة.. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة

قبل عرضه..شاهد تكشف عن 10 صور جديدة من كواليس مسلسل "بطن الحوت"

فيديو

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ