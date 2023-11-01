نداء عاجل للمجتمع الدولي ومجلس الأمن.. الكويت تنتفض ردا على مجزرة جباليا

أعربت الكويت، اليوم الأربعاء، عن إدانتها القوية لشن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما غاشما على مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، الأمر الذي تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الأبرياء العزل.



ووفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية، أكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، شجب دولة الكويت التام لاستمرار التصعيد الذي تقوم به قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.



وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لمسؤولياته والتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ووقف دائرة العنف.



كما جددت دولة الكويت مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار والهدنة الإنسانية، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باستشهاد 14 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية جديدة على جباليا شمال قطاع غزة.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ مجزرة جديدة للحرب على قطاع غزة، حيث شن غارات شديدة العنف على مخيم جباليا، ما أسفر عن تسجيل 400 شهيد وجريح فلسطيني على الأقل جراء إلقاء جيش الاحتلال 6 قنابل، تزن الواحدة منها طنا من المتفجرات؛ ما يعني إلقاء 6000 كيلو جرام متفجرات.



وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن تدمير 40 منزلا في منطقة بلوك 6 في مخيم جباليا، المعروف بأنه الأكثر اكتظاظا في قطاع غزة.