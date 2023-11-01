وزير الدفاع الروسي: أوكرانيا تخسر الحرب

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن محاولات كييف للتقدم على خط المواجهة لا تزال غير مثمرة وتؤدي إلى خسائر فادحة في ساحة المعركة وانخفاض الروح المعنوية بين القوات الأوكرانية.

وقال شويجو، خلال اجتماع حكومي اليوم الأربعاء: “على الرغم من توريد أنواع جديدة من أسلحة الناتو، فإن أوكرانيا تخسر .. القوات الروسية تواصل الدفاع النشط، مما يتسبب بشكل فعال في إلحاق أضرار”.

وسلط وزير الدفاع الروسي، الضوء على وجه التحديد على النجاحات التي حققتها قوات الدفاع الجوي الروسية، وأشاد بها لقيامها بأكثر من 1400 عملية اعتراض ناجحة للهجمات الأوكرانية الشهر الماضي.

وأضاف أن “الأهداف التي تم إسقاطها تشمل 37 طائرة وستة صواريخ باليستية تكتيكية من طراز أتاكمز”.

وقارن شويجو عدد الطائرات الأوكرانية التي تم إسقاطها بعدد طائرات إف-16 التي وعد بها المانحون الغربيون لأوكرانيا.

وأشار وزير الدفاع الروسي، إلى أن الأسطول الذي تعهدت به روسيا سيتطلب ما يقرب من 20 يومًا لتدميره بالمعدل الذي أظهرته الشهر الماضي.

وتعهدت الحكومات الغربية بدعم أوكرانيا “طالما استغرق الأمر” لهزيمة روسيا في ساحة المعركة، لكن قدرتها على الوفاء بالوعد تظل موضع شك.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط، الذي اندلع الشهر الماضي وتسبب في زيادة الطلب على الأسلحة من جانب إسرائيل، إلى إضعاف قدرة كييف على تأمين المساعدة الغربية.