أستاذ إقتصاد: تنمية عمرانية بناء المجتمعات التي تليق بحياة كريمة لأهالي سيناء

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الإقتصاد بجامعة المستقبل، إن المرحلة الثانية من تنمية سيناء تأتي إستكمالا للمرحلة الأولي وما تم من هذه المرحلة، مؤكدا أن تنمية سيناء فى العصور السابقة لم تكن تحظي بالإهتمام الكبير، خاصة شمال سيناء.

وأضاف الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الإقتصاد بجامعة المستقبل، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الاولي”، أن توجهات الحكومة فى الفترة السابقة كلها كانت لتنمية مستدامة وشاملة لشبه جزيرة سيناء، مع التركيز على المشروعات القومية الكبري، التي تقوم بأكثر من شئ، أولها: خلق فرص عمل لأهالي المنطقة، وبالتالي تحسين مستوي معيشتهم.

وتابع عبد العظيم، أن هناك تنمية عمرانية أيضا فى سيناء، من خلال القضاء على العشوائيات وبناء المجتمعات التي تليق بحياة كريمة لأهالي سيناء والمواطن المصري بشكل عام، إلى جانب مشروعات قومية متعلقة بمجالات عديدة.