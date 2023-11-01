عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تعلن أن إنفاذ الهدنة الإنسانية بـ غزة السبيل الوحيد لتفادي تصاعد العنف بالمنطقة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري يلتقي وزير خارجية تايلاند في القاهرة

صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، استقبل اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية، بارنبري باهيدا نوكارا نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مملكة تايلاند، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها للمنطقة؛ للتشاور حول التصعيد العسكري فى قطاع غزة وتداعياته.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين أجريا حوارا مستفيضا، وتبادلا التقييمات حول تردي الأوضاع الميدانية والإنسانية في غزة.

وأشار إلى أن الوزيرين أكدا في هذا السياق، أهمية تنسيق الجهود؛ لوقف دائرة العنف، وإرساء هدنة إنسانية، تحفظ أرواح المدنيين الفلسطينيين، وتوفر لهم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة.

وفي سياق متصل، رَّحب الوزير شكري بقرار تايلاند بالتصويت لصالح قرار المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، باعتباره القرار الصائب الذي يغلب قيم السلام وكسر دائرة العنف المفرغة، وتوفير الدعم الإنساني اللازم للمدنيين.

ونوه شكري، بضرورة تحرك المجتمع الدولي لتنفيذ الهدنة الإنسانية؛ اتساقاً مع قرار الجمعية العامة وحفظاً لأرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأردف السفير أحمد أبو زيد، أن المناقشات بين الوزيرين تطرقت إلى الجهود المصرية وبالتعاون مع الدول ووكالات الإغاثة الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك لوضعية رعايا الدول الثالثة المتواجدين في غزة. 

واتصالاً بذلك، أكد الوزير شكري ضرورة تنسيق الجهود الدولية لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام نفاذ المساعدات بشكل كامل ومستدام، مشيراً إلى حرص القاهرة أيضاً على العمل المشترك مع الشركاء الدوليين من أجل تسهيل وتوفير الحماية اللازمة لرعايا الدول الثالثة والإفراج عن الرهائن.


من جهته، ثمَّن وزير الخارجية التايلاندي، الدور المتوازن الذي تضطلع به مصر في خضم هذه الأزمة، وجهودها على مسار إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد حرص الجانب التايلاندي على استمرار التنسيق والعمل المشترك؛ من أجل ضمان عودة المواطنين التايلانديين إلى بلادهم بشكل آمن، وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى أهالي قطاع غزة.

واختتم المتحدث الرسمي، تصريحاته، مشيرا إلى أن الوزير شكري أكد أن السبيل الوحيد لتفادي تصاعد وتيرة العنف في المنطقة، وتبعاته المحتملة على السلم والأمن الدولي؛ يبدأ من إنفاذ الهدنة الإنسانية بشكل فوري، وتغليب تحركات المجتمع الدولي؛ لدعم مسار إقرار السلام العادل والشامل في المنطقة، والقائم على حل الدولتين.

التصعيد العسكري الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد الشعب الفلسطين الشعب الفلسطيني تايلاند تنفيذ الهدنة سامح شكري وزير الخارجية مملكة تايلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد اتغيرت رسميًا|الجدول الجديد لتخفيف الأحمال في كل المحافظات ومدة انقطاع الكهرباء

الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي.. إلى أين وصل سعر الأخضر؟

200 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

فيديو حفل المنصورية.. مذيعة وراقصة شهيرة وخمور وسط 2000 طالب

قرار عاجل من النائب العام لردع التعدي على الأراضي الزراعية

قبل وفاتها وأولادها.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

مصر تجدد الخط الأحمر المرسوم في 1968..سر زيارة رئيس الحكومة إلى سيناء

تل أبيب من الداخل .. فرار وذُعر ووفيات وصواريخ لا تهدأ ومنازل تنهار.. فيديو

موضوعات متعلقة

شكري ووزيرة خارجية أستراليا يبحثان سبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة

شكري لنظيره التشيكي: أحداث غزة تقود للانزلاق في مسار دموي يدفع ثمنه الأبرياء

شكري: Cop28 لحظة حرجة تحتم ضرورة التعامل الشامل والعادل والفعال مع تغير المناخ|صور

إتفاق مصر وإيطاليا على ضرورة تغليب مسار التهدئة وتوفير الحماية للمدنيين في غزة

مصر تبلغ الأمم المتحدة بتعرض الفلسطينيين للحصار والتهجير جراء قصف الاحتلال

بمناسبة احتفالها بذكرى تأسيس الجمهورية.. الخارجية: نتطلع للارتقاء بروابط التعاون المصري التركي

شكري: تكريس التعاون المائي الفعال العابر للحدود يعد أمرا وجوديا لا غنى عنه|صور

مشاورات مصرية أردنية سعودية لبحث سبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة

ترشيحاتنا

مشروع مصري - أوغندي ضخم لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى

وزير الري: نجري دراسات بحثية لتأهيل الترع باستخدام المواد الصديقة للبيئة

أمي سابتني| فيديو مؤلم لفلسطينية من غزة.. وردة فعل مفاجأة لأخيها

أول تعليق من الرئيس الإيراني على مجزرة الاحتلال في مخيم جباليا

مصابة بقصور في الكلى.. قصة معاناة والدة مى عز الدين مع المرض|تفاصيل

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مابدنا إلا رحمة الله.. فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية وسط بيتها المدمر بغزة

احترس منه.. فيروس خطير يستهدف الأطفال في فصل الشتاء

خطة جهنمية| ماذا فعل كولر لهزيمة صن داونز بأرض الفراعنة.. تفاصيل

5 عوامل خطيرة تزيد من الإصابة بمرض الصدفية.. احذرها 

فيديو

الذهب يفاجئ الجميع| انخفاض في الأسعار.. وخبر سار بشأن عيار 21

طوربيد العاصف.. أبو عبيدة يكشف حجم خسائر إسرائيل البرية والبحرية

أنت تريد قتلنا.. دعنا نخرج |الأسرى الإسرائيليون يوجهون رسالة لنتنياهو.. شاهد

اشتباك نادين الراسى مع شقيقها تنتهي بجلطة لوالدتهما وانهيار عصبى ومحضر بالشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ