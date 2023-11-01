ممر آمن للجرحى.. بايدن: المواطنون الأمريكيون سيغادرون غزة اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يغادر المواطنون الأمريكيون قطاع غزة اليوم الأربعاء.

وقال بايدن في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "اليوم، وبفضل القيادة الأمريكية، تمكنا من تأمين ممر آمن للجرحى الفلسطينيين وللرعايا الأجانب للخروج من غزة".

وأضاف "نتوقع خروج المواطنين الأمريكيين اليوم، ونتوقع رؤية المزيد من المغادرة خلال الأيام المقبلة"، مشددًا أن بلاده لن تتوقف عن العمل على إخراج الأمريكيين من غزة.

وكانت مصر استقبلت عددًا من الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدًا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج.