تعرف على سلطات رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب الأيام الماضية نهائيا، على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وحدد المادة 7 من مشروع القانون كل الأمور، المتعلقة بسلطات رئيس المجلس ونائبه، حيث نصت وفقا ما انتهى إليه المجلس على أن رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء، وفي صلاته بالغير.

وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء في القوانين واللوائح، فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، وأن يتولى نائبه مهامه حال غيابه.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموى الذي يرسخ للجمهورية الجديد.