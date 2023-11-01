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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع وضع خاص للقدس.. بابا الفاتيكان: حل الدولتين ضروري لإسرائيل وفلسطين

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

أكد بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، اليوم الأربعاء، أن حل الدولتين ضروري لإسرائيل وفلسطين مع الاتفاق على الحدود ووضع خاص للقدس.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال البابا فرنسيس خلال مقابلة مع إذاعة “RAI” الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن حل الدولتين ضروري لإسرائيل وفلسطين، مشيرًا إلى أنه يجب إعطاء القدس وضعًا خاصًا.

وأضاف: “هذان شعبان يجب أن يعيشا معًا. وبهذا الحل الحكيم، هناك دولتان. اتفاقيات أوسلو، دولتان محددتان والقدس ذات وضع خاص”.

يذكر أن وزير الخارجية الصيني وانج يي، قال اليوم الأربعاء، إن بكين تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام واسع النطاق في أقرب وقت ممكن، لدفع القضية الفلسطينية مرة أخرى نحو "حل الدولتين".

ووفقاً لـ "رويترز" ، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، بحسب بيان الخارجية الصينية.

فرانسيس الثاني الفاتيكان بابا الفاتيكان إسرائيل فلسطين

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