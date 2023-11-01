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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا تخاصموا الأديان.. إبراهيم عيسى: مرتكبو المجازر في غزة إسرائيل وليس اليهود

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، رفضه طريقة المقاومة بالبذاءة بمعنى توجيه اللعن للخصم الذي لا يعجبك رأيه.

موضحا أن المقاومة بالبذاءة مدرسة الإخوان التي تبيح السب وانتهاك الأعراض طالما للخصم ويعتبروه غير مسلم أو ليس من الجماعة ولذلك يحلوا فيه الشتائم.

وأضاف عيسى خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن الجماعة تحلل السب وانتهاك الاعراض طالما للخصم ويعتبروه مش مسلم أو مش من الجماعة وحلال فيه الشتائم والتجريح ويطلعوا أحاديث موضوعة ولا تستقيم مع أي عقل ولا يمكن أن تنطق بها شفاه النبي صلى الله عليه وسلم ومستحيل أن ينطق الخلق العظيم بهذه التعبيرات او الكلمات.

وأوضح إبراهيم عيسى، أن الذين يدمرون غزة ويرتكبون الجرائم ضد الفلسطينيين إسرائيل وليس اليهود، متابعا: "اليهود في 15 مليون يهودي في العالم و6 مليون يهودي في إسرائيل ولا تخاصم اليهود ولا اليهودية ولا تحاسب الناس على ديانتها ولكن سلوكياتهم ومواقفهم واجراءاتهم".
 

إبراهيم عيسى الإخوان غزة إسرائيل اليهود

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