وزير التنمية المحلية: تسليم شهادات لـ 103 متدربين اجتازوا 4 دورات

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الخميس، الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، بختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثاني عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات لـ١٠٣ متدربين من جميع المحافظات.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ببناء وتأهيل قدرات ومهارات العاملين بالمحليات باعتبار التدريب من أهم وسائل تطوير الإدارة المحلية والقضاء على الروتين والبيروقراطية وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطنين دون عراقيل.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ ٤ دورات تدريبية بالأسبوع الثاني عشر، تضمنت دورة اللغة الانجليزية، ودورة أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الانفاق والاستثمار المحلي وهي تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة ويقوم بتنفيذها وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة ومشروع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي الانتهاء من تنفيذ دورة التخطيط المحلى المتكامل وإدماج المواطنين في عملية التخطيط التي يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى استمرار دورة إعداد المدربين (TOT ) الأساسية للأسبوع الثاني على التوالي، لافتًا الي ان مدة تنفيذ الدورة تستغرق 3 أسابيع، ويستفيد منها 50 متدرباً من ديوان عام الوزارة والمحافظات، مؤكداً أن هذه الدورة الهامة تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية خاصة للصف الثاني من العاملين بالمحليات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة الدائم على رفع كفاءة العاملين بالوزارة والمحليات من خلال توفير العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في جميع المجالات لتحسين أدائهم الوظيفي وتكوين جهاز إداري وتقني كفء، موضحا أن اهتمام الوزارة بمنظومة التدريب يعد امتداداً لحرص الدولة على رفع كفاءة العاملين بها من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة تصقل خبراتهم ومهاراتهم.

ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين علي منظومة التدريب بأهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة، ومتابعة تقييم أداء المتدرب بعد الحصول على البرامج التدريبية في جهات عملهم، وما اكسبته المتدرب من معارف ومهارات تساهم فى رفع أداء العاملين بالمحليات، وقياس مدي التطور والعائد من التدريب وانعكاس التدريب على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلي أن التدريب أصبح جزءاً أساسياً للارتقاء بمستوى الموظف من أجل إكسابه المهارات اللازمة التي تعود عليه بالنفع وكذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ومن جانبه أوضح المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز سقارة، أن تنويع الدورات التدريبية التي تتضمنها الخطة التدريبية لمركز سقارة هذا العام تساعد في الإسراع بالتنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين، وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية، لافتًا إلى أن الدورات تهدف إلى إعداد الموظف إعدادًا جيدًا لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وتنمية مهاراته الفنية والذهنية لمواجهة الاحتِياجات المستقبلية، وتحقيق النجاح في العمل.

ولفت الدكتور صلاح شحاته، إلى التركيز خلال العام التدريبي الحالي علي تنمية مهارات القيادات في التحول الرقمي باعتباره أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الحديثة، وهو ليس نوعا من الترف، وإنما أصبح أسلوب حياة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى فى وقت أقل، وخلق جيل جديد من العاملين قادر على مواكبة التطورات الإدارية والتكنولوجية والتفاعل مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم.

وأشاد المتدربون خلال حفل الختام بالبرنامج التدريبي معربين عن تقديرهم وعرفانهم للدور الذى قام به مركز التدريب بسقارة في إعداد وتنظيم تلك الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى منها للعاملين بالمحليات، مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها إلى جهات عملهم فى بجميع الإدارات المحلية المختلفة على كافة أنحاء الجمهورية.

كما قام المتدربون بتقديم مقترحاتهم ورؤيتهم لتطوير العمل بمواقع عملهم المختلفة من خلال الحالات الدراسية التى تم مناقشتها وتحليلها خلال الدورات التدريبية بهدف الاستفادة منها في تطوير الاداء، مؤكدين أن الدورات التي اجتازوها شهدت المزج بين التدريب النظري والعملي وجلسات التوجيه والإرشاد لتغيير السلوك، وتنمية الاستعداد القيادي لدى الخريجين، ما يؤكد أنه برنامج تدريبي متكامل وليس مجرد دورة تدريبية تم إعدادها لتطويره ومواكبة المفاهيم الإدارية الحديثة.

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