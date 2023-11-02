رئيس حي شرق بالإسكندرية يستمع لشكاوى المواطنين بالمركز التكنولوجي

استقبل اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، المواطنين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، في اليوم المخصص لهم أسبوعيا، بحضور مديري ومسئولي كافة الإدارات المعنية.

وأكد حبيب أن الجميع يعمل على تقديم أفضل دعم للأهالي في كافة القطاعات، موجها كافة الإدارات المعنية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة فحص الشكاوى الخاصة بهم وطلباتهم وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.



جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء بعقد لقاءات جماهيرية بالمواطنين، لخدمة أهالينا المواطنين، وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم.

وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

