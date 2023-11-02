أصابتني العنجهية.. طليقة أمير طعيمة تعتذر لأكرم حسني

تراجعت المطربة المعتزلة جيني طليقة الشاعر أمير طعيمة عن الاتهامات التى قامت بتوجيهها للفنان أكرم حسني وقدمت له اعتذار على الملأ من خلال صفحتها الشخصية على الفيس بوك.



وكتبت جني قائلة: #أعتذار_واجب_ صديقي العزيز أكرم- ألتمس منك خالص الاعتذار ، لقد تسرعت في آمر شديد الخصوصية بالنسبة لي وأقحمتك فيما لا يعنيك بقصد أو بدون، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . [ الأعراف: 23]، ومن واجباتي وضميري وقبل أي شئ

واعترف: لقد وقعت في فخ عظيم ويلام المرء علي أفعاله وأشهد الله إنني الآن ليس في قلبي تجاهك غير المحبة والتقدير والاحترام وأمنياتي لك بالتوفيق في ذريتك ومالك وجسدك.

بالنسبة لأمير أوضح حقيقة الآمر، فهو ليس أب لأولادي، ولو قلت كذالك لكذبت وبعهد الله خنت، ولكن أمير يعني لي الكثير ولو تحدثت لمل الوقت مني وسأم من كثرة الحديث، أحيانًا يكون الشكر في الشريك جريمة ولا أخفي سرآ نصحني الناس كثيرا، بعدم التحدث عنه لا بالخير ولا بالشر وخصوصًا الخير ولم أسمع سمعت نفسي

أصابني العنجهية غير مبررة وكأنني دون البشر لم يصبني شيءٍ، والحمد الله كثيرأ علي ما أصبت ولو زادني مئات الأصابات في ولا في أولادي ولا أهلي ومن أحب لسجدت وشكرت وحمدت.

فهذا فضل من الله ونعمة يتمني غيري نيلها، الحمد لله علي نعمة صحة الأسرة وكلنا نشاهد ونري ما يحدث في العالم، من منا يتمني زوال البيت بأكمله ولا يمس أحد بأبنائه، فأنا في أمان الله ولطفه.

رجاء شخصي احبابي وأصدقائي، أعرفهم بشكل شخصي ولم تتاح لي الحياة بمقابلتهم، كفوا وأرفعوا أيديكم وألسنتكم عن أمير وعن أسرتي جميعًا.

وأتمني بلاش حاليًا يكون الحديث عن كلام غير أخلاقي تجاهنا، في نوعية برامج معروفة للجميع بالفضايح وبتدفع أعلي أجور، تفتكروا ما أتعرضش علي أمير ضيف فيها ؟، طبعًا أتعرض وعجزوا عن أستضافته.

الفلوس ممكن تيجي بس بالشغل مش بالحديث عن الناس في التيلفزيون، الناس اللي مصممة وبتلاحقني كضيفة

أصابهم اللوث، لما أتكلم عن حد يخصني يا أقول إشادة وإشادة حق ومعنديش كلام يتقال تاني.

لم أتحدث عن هذا الموضوع بشكل أوبآخر، ولم يعلم أي عن هذا الكلام ولا أحد غيري كتبه ولا أحد قال لي ماذا أقول وبماذا أشهد، سأقف أمام الله وحدي، يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأسأل الله القلب السليم

سبب الأزمة

وكانت جينى زوجة الشاعر أمير طعيمة كتبت عبر حسابها بفيسبوك: "سبب رئيسي في خراب بيتي التفكير ده وصاحب الفكرة دي والقعدات اللذيذة اللي أنا رفضتها وهرفضها وبرفضها".

وأضافت: "أنا بيتي قائم من 16 سنة محدش لا زعزعه ولا قرب منه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معاهم ناس بتسمم أفكارهم".

وتابعت: "استقرار بيتي فوق أي اعتبارات يا أكرم ولو أنت هديت بيتك لأسباب القريبين عارفينها ما تسممش أفكار زوجي زيك ولو إنها خلاص انتهت .. يا رب تكون مرتاح أنت وهي Amir Teima حسبي الله ونعم الوكيل فيك أنت وهي #أكرم_حسني_أمير طعيمة_ #فلوس_الرياض_عجبتکوا_؟؟؟؟؟.