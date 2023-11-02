عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصابتني العنجهية.. طليقة أمير طعيمة تعتذر لأكرم حسني

أمير طعيمة وجيني
أمير طعيمة وجيني

تراجعت المطربة المعتزلة جيني طليقة الشاعر أمير طعيمة عن الاتهامات التى قامت بتوجيهها للفنان أكرم حسني وقدمت له اعتذار على الملأ من خلال صفحتها الشخصية على الفيس بوك.

وكتبت جني قائلة: #أعتذار_واجب_ صديقي العزيز أكرم- ألتمس منك خالص الاعتذار ، لقد تسرعت في آمر شديد الخصوصية بالنسبة لي وأقحمتك فيما لا يعنيك بقصد أو بدون، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . [ الأعراف: 23]، ومن واجباتي وضميري وقبل أي شئ

 

واعترف: لقد وقعت في فخ عظيم ويلام المرء علي أفعاله وأشهد الله إنني الآن ليس في قلبي تجاهك غير المحبة والتقدير والاحترام وأمنياتي لك بالتوفيق في ذريتك ومالك وجسدك.

 

بالنسبة لأمير أوضح حقيقة الآمر، فهو ليس أب لأولادي، ولو قلت كذالك لكذبت وبعهد الله خنت، ولكن أمير يعني لي الكثير ولو تحدثت لمل الوقت مني وسأم من كثرة الحديث، أحيانًا يكون الشكر في الشريك جريمة ولا أخفي سرآ نصحني الناس كثيرا، بعدم التحدث عنه لا بالخير ولا بالشر وخصوصًا الخير ولم أسمع سمعت نفسي

أصابني العنجهية غير مبررة وكأنني دون البشر لم يصبني شيءٍ، والحمد الله كثيرأ علي ما أصبت ولو زادني مئات الأصابات في ولا في أولادي ولا أهلي ومن أحب لسجدت وشكرت وحمدت.

 

فهذا فضل من الله ونعمة يتمني غيري نيلها، الحمد لله علي نعمة صحة الأسرة وكلنا نشاهد ونري ما يحدث في العالم، من منا يتمني زوال البيت بأكمله ولا يمس أحد بأبنائه، فأنا في أمان الله ولطفه.

 

رجاء شخصي احبابي وأصدقائي، أعرفهم بشكل شخصي ولم تتاح لي الحياة بمقابلتهم، كفوا وأرفعوا أيديكم وألسنتكم عن أمير وعن أسرتي جميعًا.

 

وأتمني بلاش حاليًا يكون الحديث عن كلام غير أخلاقي تجاهنا، في نوعية برامج معروفة للجميع بالفضايح وبتدفع أعلي أجور، تفتكروا ما أتعرضش علي أمير ضيف فيها ؟، طبعًا أتعرض وعجزوا عن أستضافته.

الفلوس ممكن تيجي بس بالشغل مش بالحديث عن الناس في التيلفزيون، الناس اللي مصممة وبتلاحقني كضيفة

أصابهم اللوث، لما أتكلم عن حد يخصني يا أقول إشادة وإشادة حق ومعنديش كلام يتقال تاني.

لم أتحدث عن هذا الموضوع بشكل أوبآخر، ولم يعلم أي عن هذا الكلام ولا أحد غيري كتبه ولا أحد قال لي ماذا أقول وبماذا أشهد، سأقف أمام الله وحدي، يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأسأل الله القلب السليم 

سبب الأزمة 

وكانت جينى زوجة الشاعر أمير طعيمة كتبت عبر حسابها بفيسبوك: "سبب رئيسي في خراب بيتي التفكير ده وصاحب الفكرة دي والقعدات اللذيذة اللي أنا رفضتها وهرفضها وبرفضها".

وأضافت: "أنا بيتي قائم من 16 سنة محدش لا زعزعه ولا قرب منه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معاهم ناس بتسمم أفكارهم".

وتابعت: "استقرار بيتي فوق أي اعتبارات يا أكرم ولو أنت هديت بيتك لأسباب القريبين عارفينها ما تسممش أفكار زوجي زيك ولو إنها خلاص انتهت .. يا رب تكون مرتاح أنت وهي Amir Teima حسبي الله ونعم الوكيل فيك أنت وهي #أكرم_حسني_أمير طعيمة_ #فلوس_الرياض_عجبتکوا_؟؟؟؟؟.

المطربة المعتزلة جيني جيني طليقة الشاعر أمير طعيمة الشاعر امير طعيمة اكرم حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

الحكومة "تربط الحزام"| حظر الحفلات والمؤتمرات.. لا سفر أو ألعاب رياضية.. وقرار عاجل بشأن الدولار

التضخم أسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%

فضيحة كبيرة.. مهيب عبد الهادي يطالب بتحقيق عاجل في الأهلي لهذا السبب

قرار مفاجئ من كولر بخصوص أحمد عبد القادر

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

استشهاد مراسل تليفزيون فلسطين محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته

موضوعات متعلقة

عمر كمال ينصح الشباب: الغربة ليها ثمن ولازم يدفع| فيديو

النهاية قربت.. أحمد مكي يثير الجدل بفيديو على الفيس بوك

وحلة يحصد جائزة أفضل ممثل في المهرجان الدولي المغاربي

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن الاختيار الرسمي لأفلام الدورة العشرين

التونسي وحلة يحصد جائزة أفضل ممثل في المهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة

اختفت من 6 شهور .. مصير غامض لـ ابنة شيرين | والجمهور يسأل

ساموزين يعلن تأجيل حفلاته واستعداده لتصوير فيلم جديد

محمد عساف: وعد بلفور المشؤوم أعطاه من لا يملك لمن لا يستحق

ترشيحاتنا

الضفة الغربية .. جرافات إسرائيلية تدمر منازل عمرها 200 عام

لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر

القومي للمرأة ينظم تدريب المساواة بين الجنسين للعاملات والعاملين في السياحة

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. تقرير الحد الأدنى للأجور

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

خطة جديدة للنيابة العامة ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط المتعدين على الأراضي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

شاهد.. معتز عزايزة ينشر صورا جديدة تكشف تطورات الأوضاع في غزة

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

فيديو

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ