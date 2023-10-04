عظيم الشرف| أمير طعيمة يكشف عن مشاركته فى أوبريت حفل نصر أكتوبر

أعرب الشاعر أمير طعيمة عن سعادته البالغة بمشاركته فى الأوبريت الختامي بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عام على حرب أكتوبر المجيدة.



وكتب أمير طعيمة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: كان ليا عظيم الشرف اني اشارك في يوم مهم وتاريخي زي مرور ٥٠ سنة على نصر اكتوبر العظيم يوم الكرامة.

وأضاف: مدة طويلة من العمل المتواصل لانجاز الاوبريت الختامي للحفل مع فريق عمل من أهم مبدعين مصر من ملحنين و موزعين و مهندسين صوت ، و بما ان اساميهم و اكيد اسمي لم يذكروا اثناء الحفل فأنا لازم اذكرهم هنا و اشكرهم.

اوبريت (التاريخ بيقول) تاليف و أشعار و اشراف موسيقي امير طعيمة.

اداء تمثيلي: كريم عبد العزيز و منى زكي

ـ التاريخ بيقول (انغام)

كلمات: امير طعيمة

الحان و توزيع: خالد عز

مكساج: نشأت نصر الدين

ماستر: طارق مدكور

ـ عدينا (احمد سعد)

كلمات: امير طعيمة

الحان: احمد سعد

توزيع: احمد طارق يحيي

مكساج: عمار خاطر

ماستر: طارق مدكور

ـ على وش الأرض (محمد فؤاد)

كلمات: امير طعيمة

الحان: وليد سعد

توزيع: احمد ابراهيم

مكساج: خالد سند

ماستر: طارق مدكور

ـ فات الكتير (محمد حماقي)

كلمات: امير طعيمة

الحان: ايهاب عبد الواحد

توزيع: خالد عز

مكساج و ماستر: طارق مدكور

ـ يا اغلي اسم في الوجود

اعداد موسيقي: امير طعيمة

كلمات: اسماعيل الحبروك

الحان: محمد الموجي

توزيع: احمد عادل

مكساج و ماستر: مصطفى رؤوف

و كل عيد نصر و احنا أقوياء و بخير، و ربنا يحفظ مصر و شعبها و جيشها