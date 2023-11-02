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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تصعيد حزب الله.. إيران مهددة بالتعرض لهجمات مباشرة ومدمرة

حزب الله وإيران
حزب الله وإيران

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن إيران تدرك أن من المرجح تعرضها لهجمات مباشرة ومدمرة إذا صعد حزب الله مع إسرائيل أو أمريكا.

وحسب شبكة “سي إن إن”، قال المسؤول الأمريكي، إن “هناك قلق عميق من أن عدم وجود سيطرة إيرانية كاملة على حزب الله قد يدفعه للتصعيد”.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قال في وقت سابق من اليوم الخميس، إن أمريكا لم تري دليلا على أن حزب الله مستعد لاستخدام القوة الكاملة.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، أن “أمريكا قلقة بشأن الهجمات على القوات الإسرائيلية في الشمال”.

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وتابع: “لم نر أي مؤشر حتى الآن على أن حزب الله مستعد للتدخل بكامل قوته، لذا استمع جيدا ما سيقوله نصر الله”، في إشارة إلى خطاب مخطط له يوم الجمعة من قبل زعيم حزب الله.

ايران إسرائيل أمريكا حزب الله

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