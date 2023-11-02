أعراض غير متوقعة تكشف إصابتك بالأمراض النفسية

يمكن أن يتعرض أى شخص للإصابة بأزمة في الصحة النفسية وتختلف علامات وأعراض أزمة الصحة النفسية من شخص لآخر، اعتمادًا على السبب الأساسي.

نعرض لكم علامات وأعراض أمراض الصحة النفسية المختلفة وذلك وفقا لما جاء في موقع starhealth



أعراض الانسحاب الاجتماعي

عدم الحضور للعمل لمدة يوم أو أكثر أو التغيب عن العمل بسبب المرض.

فقدان المواعيد المقررة أو المناسبات الاجتماعية.

اتباع عادات نمط الحياة السيئة مثل الأكل غير الصحي، وعدم الحصول على قسط كاف من النوم أو عدم القدرة على النوم، وسوء النظافة وعدم ممارسة الرياضة.

فقدان الاهتمام بالأنشطة أو الهوايات أو الأشياء التي كانت تجلب لك السعادة وعدم الرغبة في مغادرة منزلك أو البقاء مع الآخرين.

أعراض الاكتئاب

الشعور بالحزن الشديد أو اليأس أو العجز أو القلق وهذا يحطم الإنسان نفسيا ويوثر على الصحة

الشعور بالغضب أو الإحباط أو التعرض لنوبات غضب.

مواجهة صعوبة في التركيز.

وجود أفكار حول إيذاء النفس أو الانتحار.

أعراض القلق من دلالات اضطراب الصحة النفسية

الشعور بالألم والخوف وعدم الارتياح.

وجود كوابيس



علامات تحطيم الصحة النفسية والاجتماعية



الإنسان غير قادر على البقاء ساكنًا وهادئًا.

الغثيان بدون سبب.

خفقان القلب .

الأيدي الباردة أو المتعرقة.

دوخة بدون سبب من علامات اضطراب الصحة النفسية.

معده مضطربة.

الارتجاف أو الاهتزاز.

صعوبة في التنفس .