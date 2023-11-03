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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لسبب لن يصدقه عقل .. طفلة بريطانية تٌنهي حياتها بطريقة مأساوية

لسبب لن يصدقه عقل
لسبب لن يصدقه عقل .. طفلة بريطانية تٌنهي حياتها بطريقة مأساو

أثارت واقعة الجدل وتعد غريبة من نوعها  لمولي راسل وهي طفلة بريطانية  رحلت عن عمر  14 عامًا، وقامت  بإنهاء حياتها وذلك بعد أن تعرّضت لمحتوى متطرف عبر الإنترنت من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي.

 الذكاء الاصطناعي

ووفقا لصحيفة الديلي ميل قد تم كشف الأمر وذلك بعد قيام مولي بتغريدة وذلك عبر حسابها على موقع “X” وذلك قبل وفاتها، قالت فيه: يعد الجميع هم أفضل حالًا بدوني أنا لا أنسجم في هذا العالم".

وأرجع الطبيب الشرعي، أندرو ووكر، وفاة مولي إلى المحتوى الذي شاهدته على الإنترنت، والذي لم يكن آمنًا.

وقد حذر والوالد  إيان راسل، من أن الذكاء الاصطناعي مؤكدا أنه قد يثير موجة جديدة مدمرة من المحتوى المتطرف، وذلك من خلال القيام بتحديد اهتمامات المستخدمين وتقديم المحتوى المتطابق لهم.

وأكد راسل أن ابنته في الوقت نفسه تعاني من الاكتئاب، وأن المحتوى المتطرف قد ساهم في ازدياد حالتها النفسية سوء

 

طفلة بريطانية محتوى متطرف موقع “X” الطبيب الشرعى

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