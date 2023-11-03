مش لاعب كورة أصلًا.. نجم الاهلي السابق يهاجم موديست

فتح عبد الحميد حسن لاعب النادى الأهلى السابق، النار علي الفرنسى أنتونى موديست، بعد خروج المارد الأحمر أمام صن داونز من الدور نصف النهائى ببطولة الدورى الأفريقى.

وقال عبد الحميد حسن فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكلاسيكو علي قناة "dmc" عبد الحميد حسن: موديست مش لاعب كورة أصلًا ومش شايفين منه حاجة علشان نديله فرصة تانية ليه"

وأستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعداداً لمباراته ضد المقاولون العرب غدًا السبت في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، بدون الحصول على راحة عقب توديع بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وخرج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الدور بل النهائي للبطولة القارية، وفشله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل جنوب أفريقيا في مباراة الإياب الأربعاء الأربعاء.