بتوجيه من بوتين .. روسيا ترسل طائرة مساعدات إنسانية إلى غزة | فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرة محملة بمساعدات إنسانية إلى غزة.

ووفقا للتقرير، توجهت طائرة روسية محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية من مطار في موسكو إلى مصر، حيث ستوصلها السلطات المصرية إلى غزة.

