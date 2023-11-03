أمريكا الشيطان الأكبر | أمين حزب الله يحذر الاحتلال الإسرائيلي .. ويعلن موعد دخوله المعركة لمناصرة غزة

ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، كلمة جماهيرية منذ قليل حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



حسن نصرالله : عملياتنا فى جنوب لبنان أقلقت قادة الاحتلال وأمريكا



قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إن العمليات التي يقوم بها حزب الله على الحدود اللبنانية وفي مزارع شبعا، أوجدت حالة من القلق والخوف لدى قيادة الاحتلال الإسرائيلي السياسية والعسكرية والأمريكيين أيضًا.



حسن نصرالله يوجه تهديدا لـ أمريكا: أساطيلكم لن تخيفنا

أكد حسن نصر الله، الأمين عام حزب الله اللبناني، أن المقاومة الإسلامية بدأت عملياتها من اليوم الثاني من طوفان الأقصى.



حسن نصر الله يوجه رسالة تحذيرية عاجلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وجه حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، تحذيرا لإسرائيل، قائلا:" نحذر العدو من التمادي في استهداف المدنيين في لبنان وهو سيعيدنا لمعادلة المدني مقابل المدني.



حسن نصرالله يوجه رسالة خاصة للشعب الفلسطيني

أكد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن بعض الأشخاص كانوا يتوقعون إعلان دخوله في المعركة، إلا أنه دخل المعركة فعلياً منذ الثامن من أكتوبر الماضي، مضيفا:"أقول للشعب الفلسطيني نحن جميعا نخوض معركة صمود.



نصرالله : السرية المطلقة ضمنت النجاح الباهر لمعركة طوفان الأقصى

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أن كل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات، مضيفا أن عملية طوفان الأقصى أحدثت زلزالًا أمنيًا وعسكريًا ونفسيًا بإسرائيل.



حسن نصرالله : أقول بكل شفافية كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة

قال حسن نصرالله، إن لبنان جذبت ثلث جيش الاحتلال علي الحدود، لافتا إلي أن العمليات علي الحدود اللبنانية أحدثت قلقاً لدي إسرائيل.



حزب الله : العمليات على الحدود أحدثت قلقا وذعرا لدى قيادات العدو الإسرائيلي

قال حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبناني، إن العمليات على الحدود اللبنانية أوجدت حالة من القلق والترقب والذعر والخوف لدى قيادة العدو السياسية والعسكرية، وأيضا لدى الأمريكيين، موضحا أن القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو حرب كاملة، أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة، وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحدث.



حسن نصرالله : أحداث 7 أكتوبر أعادت طرح القضية الفلسطينية على العالم

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، إن أحداث 7 أكتوبر، في إشارة لعملية طوفان الأقصى، أعادت طرح القضية الفلسطينية على العالم، مؤكدًا أن تنفيذ تلك العملية فلسطيني 100%.



حزب الله: انتصار غزة مصلحة وطنية لبنانية

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن عملية طوفان الأقصى كانت فلسطينية خالصة، نفذها مجاهدو كتائب القسام وشاركهم فيها بقية فصائل المقاومة في قطاع غزة.



نصرالله : المقاومة الفلسطينية يجب أن تنتصر في غزة

قال حسن نصرالله، الأمين عام لحزب الله اللبناني، إنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويجب أنت تنتصر المقاومة الفلسطينية، معقبًا: “هذه الأهداف يجب أن يتم وضعها نصب العين والعمل من أجلها”.



عاجل.. حزب الله يعلن موعد دخوله المعركة لمناصرة غزة

أكد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن البعض يتوقع إعلاني دخول المعركة، ولكني بالفعل داخل المعركة منذ 8 أكتوبر الماضي.



حسن نصر الله: أكثر من مليوني إنسان في غزة يعيشون حصارا خانقا

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن قضية فلسطين وما يحدث من عدوان هناك كان آخر اهتمامات العالم إن كانت موجودة من الأساس على لائحة الاهتمامات، مشيرًا إلى أن أكثر من مليوني إنسان في عزة يعيشون في حصار خانق.



إنتصار غزة.. نصرالله: طوفان الأقصى أحدثت زلزالًا أمنيًا وعسكريًا ونفسيًا في إسرائيل

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، "ما حصل ميدانيًا كان عملًا بطوليًا وشجاعًا متقنًا وعظيمًا كبيرًا، نرفع له كل التحية، أدى إلى إحداث زلزال على مستوى الكيان الإسرائيلي، وهو زلزال أمني وعسكري ونفسي ومعنوي".



حزب الله: عملية طوفان الأقصى أحدثت زلزالا أمنيا وعسكريا ونفسيا بإسرائيل

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن عملية طوفان الأقصى أحدثت زلزالا أمينا وعسكريا ونفسيا بإسرائيل، مشددا على أن نهاية العميلة تعني انتصار غزة وهزيمة العدو.



حسن نصرالله: أمريكا الشيطان الأكبر ومسئولة عن جميع الجرائم بالعالم

أكد حسن نصرالله، الأمين عام حزب الله اللبناني، أن أمريكا هي المسئولة عما يحدث في غزة، وأن إسرائيل هي الأداة التي تنفذ.



حسن نصرالله: الحكومات الإسرائيلية لا تتعلم من تجاربها مع حركات المقاومة

أكد حسن نصرالله، الأمين عام لحزب الله اللبناني، أن حكومات العدو الإسرائيلي لا تستفيد من تجاربها على الإطلاق، وخصوصًا من حروبهم وتجاربهم مع حركات المقاومة في لبنان وفي فلسطين.



حسن نصر الله: المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي كاملة الشرعية

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن معركة القتال مع الصهاينة والغزاة المحتلين لفلسطين لا غبار عليها على المستوى الإنساني والأخلاقي والشرعي، لذلك هي من أعظم وأوضح وأبين مصاديق القتال في سبيل الله.



أمين حزب الله : شعب غزة يفدي الأقصى وفلسطين بكل ما يملك

وجه الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، التحية لشعب غزة، قائلا: "كل التحية للشعب الأسطوري للذي لا نظير له في العالم، لشعب غزة وأهل غزة، الذين شاهدناهم على التليفزيون، وهم يخرجون على الأنقاض، وهو يؤكد أن ما حدث له فداء للمقاومة".



حسن نصرالله: عملية طوفان الأقصى خيارًا صائبًا وحكيمًا

أكد حسن نصرالله، الأمين عام حزب الله اللبناني، أن هناك تضحيات مستحقة في قطاع غزة، وهناك إنجازات ستحدد مصير شعب فلسطين ومصير الدول المجاورة.



حسن نصرالله: شعب غزة "أسطوري" لا نظير له في العالم

وجه الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، التحية لشعب غزة، قائلا: "كل التحية للشعب الأسطوري للذي لا نظير له في العالم، لشعب غزة وأهل غزة، الذين شاهدناهم على التليفزيون، وهم يخرجون على الأنقاض، وهو يؤكد أن ماحدث له فداء للمقاومة".



حزب الله: طوفان الأقصى معركة فلسطينية بالكامل.. وعامل المفاجأة أساس النجاح

أكد حسن نصرالله، الأمين عام لحزب الله اللبناني، أن عامل المفاجأة من أسباب نجاح عملية طوفان الأقصى، معقبًا: “هذا الأداء من الإخوة في حماس ثبت وأكد الهوية الحقيقية للمعركة وقطع الطريق على الأعداء في أن يزيفوا الحقيقة”.



حسن نصر الله: نقدم التحية للسواعد العراقية واليمينة

قدم حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، التحية لكل من ساهم وداعم الشعب الفلسطيني في مختلف الدول، خاصة السواعد العراقية واليمينة.



حسن نصرالله: طوفان فلسطينية 100%.. وحكومة إسرائيل الغبية تقصف المنازل والمواطنين

أكد حسن نصرالله، الأمين عام حزب الله اللبناني، أن هناك أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون في مساحة ضيقة، وظروف معيشية صعبة، والعالم صامت عما يحدث.