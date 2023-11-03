سبب استبعاد فتوح وصبحي والزناري من مباراة الزمالك أمام زد| إعلامي يكشف

كشف الإعلامي إسلام صادق عن سبب استبعاد الجهاز الفني والإداري للزمالك لثلاثي الفريق، أحمد فتوح، محمد صبحي، مصطفى الزناري، من القائمة التي تستعد لخوض مباراة زد في الدوري بعد قليل.

وكتب إسلام صادق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "الزمالك يدرس معاقبة فتوح وصبحي والزناري بعد خروجهم من معسكر الفريق قبل مواجهة "زد" دون إذن الجهاز الفني والإداري".

ويلتقي نادي الزمالك أمام نظيره زد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وزد، في تمام الساعة 7 مساء، على استاد القاهرة الدولي.