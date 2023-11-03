جماهير غفيرة تهتف الموت لأمريكا وإسرائيل في معقل حزب الله ببيروت

اجتذب الاجتماع الجماهيري لحزب الله، الذي عقد في معقله في الضاحية جنوب بيروت، حشدًا كبيرًا من الناس الذين هتفوا وانخرطوا في ترديد شعارات بدت مألوفة تمامًا لأغلبية الحضور.

ووفقا لتقرير سكاي نيوز البريطانية عن رد فعل الجماهير علي خطبة السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، رددت الجماهير الموت لأمريكا. والموت لإسرائيل.

وزادت الجماهير من التفاعل وطالبوا زعيم حزب الله بالقتال من أجل غزة قائلين: قاتل من أجل غزة والمسجد الأقصى - قاتل من أجل غزة والأقصى.

واحتشدت الجماهير للاستماع إلى ما قاله زعيم أكبر منظمة شيعية في لبنان عن الحرب بين إسرائيل وحماس، وكانت لحظة ذات أهمية حقيقية، سواء في هذا البلد أو في المنطقة ككل.

لم يصدر حسن نصر الله أي تصريح علني عن الصراع منذ بدايته، وتساءل الكثيرون عما إذا كان يستعد لحرب شاملة مع إسرائيل.

و لم يقم الأمين العام لحزب الله بإلقاء خطابه شخصياً. وبدلاً من ذلك، تم تسجيله مسبقًا في مكان غير معلوم وعرضه على شاشة فيديو عملاقة نصبت على الساحة المغطاة بالأسفلت في الضاحية.

وفقاً للتقديرات، لم يظهر نصر الله في أي تجمع عام منذ عام 2011، مع وجود تهديد بالاغتيال على يد الإسرائيليين بشكل دائم. كان رجال حزب الله يتخذون مواقعهم من المباني الشاهقة المحيطة بالساحة، وكان العديد منهم يحملون أجهزة سوداء كبيرة مصممة للتشويش على إشارات الطائرات بدون طيار.

تجمع الآلاف للاستماع إلى الخطاب، حيث تم فصل الرجال والفتيان عن النساء والفتيات في أرض المدرسة. ولا يبدو أن غياب نصرالله قد أثر على الأجواء التي كانت صاخبة وشبه احتفالية.