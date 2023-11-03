عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جماهير غفيرة تهتف الموت لأمريكا وإسرائيل في معقل حزب الله ببيروت

صدى البلد

اجتذب الاجتماع الجماهيري لحزب الله، الذي عقد في معقله في الضاحية جنوب بيروت، حشدًا كبيرًا من الناس الذين هتفوا وانخرطوا في ترديد شعارات بدت مألوفة تمامًا لأغلبية الحضور.

 

ووفقا لتقرير سكاي نيوز البريطانية عن رد فعل الجماهير علي خطبة السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، رددت الجماهير الموت لأمريكا. والموت لإسرائيل. 

 

وزادت الجماهير من التفاعل وطالبوا زعيم حزب الله بالقتال من أجل غزة قائلين: قاتل من أجل غزة والمسجد الأقصى - قاتل من أجل غزة والأقصى. 

 

واحتشدت الجماهير للاستماع إلى ما قاله زعيم أكبر منظمة شيعية في لبنان عن الحرب بين إسرائيل وحماس، وكانت لحظة ذات أهمية حقيقية، سواء في هذا البلد أو في المنطقة ككل.

 

لم يصدر حسن نصر الله أي تصريح علني عن الصراع منذ بدايته، وتساءل الكثيرون عما إذا كان يستعد لحرب شاملة مع إسرائيل.

 

و لم يقم الأمين العام لحزب الله بإلقاء خطابه شخصياً. وبدلاً من ذلك، تم تسجيله مسبقًا في مكان غير معلوم وعرضه على شاشة فيديو عملاقة نصبت على الساحة المغطاة بالأسفلت في الضاحية.

وفقاً للتقديرات، لم يظهر نصر الله في أي تجمع عام منذ عام 2011، مع وجود تهديد بالاغتيال على يد الإسرائيليين بشكل دائم. كان رجال حزب الله يتخذون مواقعهم من المباني الشاهقة المحيطة بالساحة، وكان العديد منهم يحملون أجهزة سوداء كبيرة مصممة للتشويش على إشارات الطائرات بدون طيار.

 

تجمع الآلاف للاستماع إلى الخطاب، حيث تم فصل الرجال والفتيان عن النساء والفتيات في أرض المدرسة. ولا يبدو أن غياب نصرالله قد أثر على الأجواء التي كانت صاخبة وشبه احتفالية.

 

بيروت اخبار حزب الله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء

سر رسالة من إسرائيل تخترق واتساب في مصر

انفجارات قوية تهز القاعدة الأمريكية في شرق سوريا

بيان عاجل من إسماعيل هنية بعد قصف مستشفى الشفاء

البنزين والدولار والأجور.. 3 قرارات حكومية عاجلة| ماذا ينتظر المصريين في نوفمبر؟

تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك .. تفاصيل

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

ترشيحاتنا

رقم الشهداء يخض.. إسرائيل تقصف مجمع الشفاء ضمن حرب المستشفيات في غزة

فشل حكومة نتنياهو يكتب النهاية.. جدل بسبب استقالة قيادي إسرائيلي على الهواء

محلل سياسي: الكونجرس يمنح إسرائيل 14.5 مليار دولار لاستمرار الحرب على غزة

بعد إصابتها باختناق.. مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرغب في حجب التغطية الصحفية لكننا مستمرون

بحضور مصر.. اجتماع عاجل لوزراء الخارجية بشأن العدوان على غزة

بينها مصر| اجتماع طارئ لـ وزراء خارجية 5 دول عربية بشأن أحداث غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلبة وراء رائحة العرق الكريهة.. أسباب لن تتوقعها

بلوك كاجوال.. أسيل عمران في إطلالة ناعمة على إنستجرام  

طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص| شهية و لذيذة

بفستان من الجلد.. شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

تابوت حجري ولدغات الثعابين .. تفاصيل الكشف عن مقبرة الكاتب الملكي بأبو صير

سر خطير.. يكمن في رسالة من إسرائيل تخترق واتساب المصريين بهذة الطريقة

بعد يومين من زفافها.. قصة وفاة عروس الشرقية الحزينة / فيديوجراف

إخلاء سبيل مذيعة.. قرارات جديدة بحق المشاركين في حفل المنصورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ