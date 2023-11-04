تعاويذ ضد الثعابين.. كشف آثري جديد من باطن الأرض

مازال باطن الآرض المصرية يكشف عن أسراره للعالم ليخرج تاريخ الالاف من السنين ، ليهدي العالم اكتشافا آثريا جديدا للكاتب الملكي جحوتي إم حات بمنطقة أبوصير .

وفي إطار ذلك ينشر صدى البلد أبرز 10 معلومات عن الكشف الاثري الجديد والتي يعود تاريخها لمنتصف الألفية الأولى قبل الميلاد.

كشف آثري جديد

1-المقبرة المكتشفة لـ الكاتب الملكي "جحوتي إم حات"

2-يعود تاريخها لمنتصف الألفية الأولى قبل الميلاد

3-عاش خلال فترة الأسرة السابعة والعشرين من التاريخ المصري القديم

4-المقبرة شيدت على شكل بئر ينتهي بحجرة للدفن

5-حجرة الدفن تحتوي علي العديد من المناظر والكتابات الهيروغليفية الثرية

6-كتب عليها سلسلة طويلة من النصوص الدينية ضد لدغات الثعابين

7-وجد نقوش بمناظر لقرابين طقسية وقائمة كبيرة من القرابين

8-سقف حجرة الدفن نقش منظر لرحلة الشمس في مراكبها الصباحية والمسائية

9-الجوانب الخارجية للتابوت فمزينة بمقتطفات من نصوص التوابيت والأهرامات

10-تحتوي الجوانب الداخلية على ما يسمى بالتعاويذ الكانوبية

يذكر أن كشفت البعثة الأثرية التشيكية التابعة لكلية الآداب، جامعة تشارلز ببراغ أثناء أعمالها بمنطقة آثار أبوصير عن مقبرة الكاتب الملكي "جحوتي إم حات" والتي يعود تاريخها لمنتصف الألفية الأولى قبل الميلاد.

