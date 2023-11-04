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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبل الحرب بأيام.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لمجموعة من الطلاب الفلسطينين

قبل الحرب بأيام
قبل الحرب بأيام .. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لمجموعة من ال

أثار مقطع فيديو يفطر له القلب وذلك لمجموعة من الطلاب بجامعة الاقصي وذلك أثناء حفل تخرجهم وذلك قبل أيام قليلة من الحرب .

قد وثق مقطع الفيديو قيام بعض الطلاب الفلسطينيون بعمل بروفة لحفل تخرجهم وأعينهم يملاؤها التحدي والإصرار إلا أن القدر وبدء الحرب لم تمكن الكثير منهم تحقيق حلمه في الحصول على مستقبل أفضل بعد التخرج .


أما عن تعليقات بعض رواد السوشيال ميديا فقد جاءت كالتالي “هاد فيديو قبل الحرب بكم يوم كان تخرج 💔 كنت شايلة هم المستقبل هلقيت في الحرب هاي سرت اشيل هم الليل ”

يمكنك مشاهد الفيديو عبر  الرابط التالي:

صمت الوجع مسموع.. مقطع فيديو مؤثر لأم تحتضن طفلها أبكى رواد السوشيال

مقطع فيديو تنفطر له القلوب.. طفلة فلسطينية تبكي بعد وفاة أمها|شاهد

https://www.instagram.com/reel/Cy_MzokN6AR/?fbclid=IwAR0WbiXBpxiULZDS6AG9p2BXMXhtmyKWysRhwQBIDkkXFUN1RdLYbayCkkY
مقطع فيديو جامعة الاقصي الطلاب الفلسطينيون

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