مقطع فيديو تنفطر له القلوب.. طفلة فلسطينية تبكي بعد وفاة أمها|شاهد

أثار مقطع فيديو ينفطر له القلوب لطفلة فلسطينية الكثير من الجدل وذلك لانهيارها بالبكاء وذلك بعدما فقدت والدتها وذلك أثناء القصف بالطائرات الإسرائيلية .

وقد ظهرت الطفلة في مقطع الفيديو وهي تبكي بعد وفاة والدتها وتترجاها ألا تتركها

وقد ظهر مقطع الفيديو بعد سلسلة الهجمات الضخمة على مناطق قطاع غزة و انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

مقطع فيديو ينفطر له القلوب

ووذلك بعد مهاجمة الجيش الإسرائيلي لبعض المناطق في غزة وحي الزيتون وحي شرق جباليا والشجاعية وبيت لاهيا بشمال قطاع غزة وديرالبلح وذلك جنوب القطاع.