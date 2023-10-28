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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو تنفطر له القلوب.. طفلة فلسطينية تبكي بعد وفاة أمها|شاهد

مقطع فيديو تنفطر
مقطع فيديو تنفطر له القلوب .. طفلة فلسطينية تبكي

أثار مقطع فيديو ينفطر له القلوب لطفلة فلسطينية الكثير من الجدل وذلك لانهيارها بالبكاء وذلك بعدما فقدت والدتها وذلك أثناء القصف بالطائرات الإسرائيلية .

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https://www.instagram.com/reel/Cy5hZT9M_8g/?igshid=ZjEwZGNuaHlrNnJq&fbclid=IwAR00-96NMrsye9m43-F6G7JwZPc4RRUBaEAPGxT7dOyZFwSrty2HTZ3GW2g

وقد ظهرت الطفلة في مقطع الفيديو وهي تبكي بعد وفاة والدتها وتترجاها ألا تتركها 

وقد ظهر مقطع الفيديو بعد سلسلة الهجمات الضخمة على مناطق قطاع غزة و انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

مقطع فيديو ينفطر له القلوب

ووذلك بعد  مهاجمة الجيش الإسرائيلي لبعض المناطق في غزة وحي الزيتون وحي شرق جباليا  والشجاعية وبيت لاهيا بشمال قطاع غزة وديرالبلح وذلك جنوب القطاع.

مقطع فيديو طفلة فلسطينية مناطق قطاع غزة انقطاع شبكة الاتصالات شمال قطاع غزة

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