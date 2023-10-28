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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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منوعات

صمت الوجع مسموع.. مقطع فيديو مؤثر لأم تحتضن طفلها أبكى رواد السوشيال

صدى البلد

أثار مقطع فيديو حظى بملايين المشاهدات وتم تداوله على نطاق واسع بين رواد السوشيال ميديا ليحظى بتعاطف الكثيرين .

قد ظهرت السيدة والتي حظيت بتعاطف الملايين وهي تحتضن طفلها الرضيع الحضن الأخير وذلك بعد أن لقي مصرعه بعد الهجمات الأسرائيلية التي التي شهدتها الأراضي الفلسطينية وذلك من قبل الاحتــ،ـلا،ل الإسرائيلي وذلك على قطاع غزة.

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وأثارت تلك الأم تعاطف رواد السوشيال ميديا وذلك لأحتضان رضيعها في صمت دون أتنهار في البكاء .

على الجانب الآخر يذكر أن طواقم الدفاع المدني، والإسعاف يمكنها التوصل إلى أماكن القصف وذلك لإخراج المصابين أو انتشال القتلى.

مقطع فيديو ملايين المشاهدات رواد السوشيال ميديا الأراضى الفلسطينية

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