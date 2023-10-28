صمت الوجع مسموع.. مقطع فيديو مؤثر لأم تحتضن طفلها أبكى رواد السوشيال

أثار مقطع فيديو حظى بملايين المشاهدات وتم تداوله على نطاق واسع بين رواد السوشيال ميديا ليحظى بتعاطف الكثيرين .

قد ظهرت السيدة والتي حظيت بتعاطف الملايين وهي تحتضن طفلها الرضيع الحضن الأخير وذلك بعد أن لقي مصرعه بعد الهجمات الأسرائيلية التي التي شهدتها الأراضي الفلسطينية وذلك من قبل الاحتــ،ـلا،ل الإسرائيلي وذلك على قطاع غزة.

وأثارت تلك الأم تعاطف رواد السوشيال ميديا وذلك لأحتضان رضيعها في صمت دون أتنهار في البكاء .

على الجانب الآخر يذكر أن طواقم الدفاع المدني، والإسعاف يمكنها التوصل إلى أماكن القصف وذلك لإخراج المصابين أو انتشال القتلى.