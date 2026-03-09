إنتصار تطلب من طارق الدسوقي التخلص من علي كلاي في الحلقة 19

شهدت الحلقة 19 من مسلسل «علي كلاي» تطورات درامية قوية، حيث طلبت شخصية إنتصار من طارق الدسوقي القضاء على علي كلاي، في خطوة تصعّد من حدة الصراع خلال الأحداث. ويضع هذا الطلب بطل العمل في مواجهة أخطر التحديات، ما يمهد لمزيد من المفاجآت في الحلقات المقبلة.



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مليء بالصراعات والتشويق، حيث تتشابك العلاقات بين الشخصيات وتتصاعد الأزمات مع مرور الأحداث.

مسلسل «علي كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، إنتصار، ريم سامي، يارا السكري، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.