ناسا تطلق مفاجأة.. بناء أول طائرة فضائية تقلب كل الموازين

أعلنت شركة Sierra Space - سيرا سبيس، التي يقع مقرها في ولاية كولورادو الأمريكية، عن اكتمال بناء أول مركبة فضائية تحمل اسم "Tenacity"، والتي تنتمي لطراز "Dream Chaser".

ومن المقرر أن يتم شحن الطائرة الفضائية إلى منشأة اختبارات ناسا في ولاية أوهايو لإجراء الاختبارات البيئية في الأسابيع المقبلة.

ووفقا لموقع “سبيس” قال توم فايس، الرئيس التنفيذي لشركة Sierra Space، أعرب عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز الهام، ووصفه بأنه مرحلة حاسمة في رحلة الشركة ومستقبل صناعة الفضاء.

وأشار فايس إلى أن تصنيع الطائرة الفضائية استغرق سنوات من العمل الجاد والتصميم المتقن، وأنها تجسد الحلم الجريء لتطوير تقنيات الفضاء والسعي لتحقيق مستقبل يتجاوز حدودنا الحالية.

تمتلك شركة Sierra Space عقدًا مع وكالة ناسا لإطلاق مهمات إعادة إمداد آلية إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) باستخدام مركبة "Dream Chaser".

ومن المقرر أن تكون "Tenacity" أول طائرة فضائية تابعة للشركة تقوم برحلة إلى المختبر المداري. ومن المتوقع أن يتم إطلاق المركبة في رحلة تجريبية إلى المختبر المداري في أبريل 2024.

مركبة "Dream Chaser"

تعد مركبة "Dream Chaser" من الطرز الجديدة والمبتكرة في مجال السفر الفضائي، حيث تتميز بقدرتها على الهبوط بشكل آمن على المدرجات كطائرة تجارية عادية، مما يوفر مزايا فريدة في عمليات الإطلاق والهبوط. وتهدف شركة Sierra Space إلى توسيع نطاق استخدام هذه المركبة لتشمل المهام الفضائية الأخرى في المستقبل.

تعتبر هذه الخطوة إنجازًا هامًا لشركة Sierra Space ولصناعة الفضاء بشكل عام، حيث تعزز القدرات التكنولوجية والابتكارية في مجال السفر الفضائي.

من المتوقع أن يسهم تطوير مركبات مثل "Dream Chaser" في توسيع حدود الاستكشاف الفضائي وتوفير فرص جديدة هامة للبشرية في استكشاف الفضاء وتوفير فرص جديدة للتعاون الدولي في هذا المجال.

ستنطلق هذه المهمة من مركز كينيدي للفضاء (KSC) التابع لناسا في فلوريدا على متن صاروخ فولكان سنتور الجديد التابع لشركة United Launch Alliance وستختتم بالهبوط في مرفق الهبوط المكوكي التاريخي التابع لناسا، والذي يعد جزءًا من مركز كينيدي للفضاء.

يمكن أن تكون مهمات إعادة الإمداد الآلية مجرد البداية لـ Dream Chaser. وفي المستقبل، تخطط شركة Sierra Space أيضًا لإطلاق أشخاص على متن المركبة، والتي تبدو وكأنها نسخة مصغرة من مكوك الفضاء التابع لناسا .