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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيمون تحيى حفلا غنائيا في الإمارات.. اليوم

سيمون
سيمون

تحيى الفنانة سيمون حفلا غنائيا اليوم فى دولة الإمارات وذلك وسط اجرارات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا. 

وتشدو سيمون بمجموعة من الأغانى القديمة والحديثة لها ولعل من أبرزها “مش نظرة” و"الحياة" و"مبسوطة" و"عينه منى".

وحصلت سيمون على ليسانس في اللغة الفرنسية وآدابها من كلية الآداب، جامعة عين شمس، بدأت مشوارها الفني كمغنية بمشاركتها في «مهرجان الصداقة المصرية اليونانية» بأغنية باللغة اليونانية، قدمت أيضًا العديد من الأعمال الغنائية الناجحة في أوائل تسعينيات القرن العشرين وكان من أشهرها «مش نظرة وابتسامة» و«ساعتي مش مظبوطة» و«بتكلم جد» مع المغني حميد الشاعري، دخلت مجال التمثيل بمشاركتها مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم يوم مر ويوم حلو عام 1988 توالت أعمالها وقدمت العديد من الأعمال في التلفزيون والمسرح.

كما شاركت في العديد من الأفلام الناجحة أشهرها: "آيس كريم في جليم" مع الهضبة عمرو دياب، وقدمت مع الفنان محمد صبحى عددا من المسرحيات الناجحة، منها "أنا كارمن" و"لعبة الست"، وتزوجت من الناشط السياسي محمد غنيم في 20 أكتوبر عام 2009، بعد قصة حب تغلبت على اختلاف الدين.

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سيمون 

وكانت الفنانة سيمون طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك"، والتي سجلتها منذ أيام قليلة.

"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن ألحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.

تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندي.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهري وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".

تعد سيمون إحدى أشهر مطربات التسعينات، ومن أنجح أغانيها: "مش نظرة وابتسامة"، "ساعتي مش مظبوطة"، "بتكلم جد".

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