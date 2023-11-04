الجني السحري.. إيلون ماسك يعلن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي

تعمل شركة إيلون ماسك Elon Musk، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي xAI، على إنشاء نسختها الخاصة من ربوت الدردشة الشهير ChatGPT.

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وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، أشار إيلون ماسك، مالك شركة إكس (تويتر سابقا)، إلى أن الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المملوكة له المسماة xAI تعتزم اليوم إطلاق نموذجها الأول للذكاء الاصطناعي يطلق عليه اسم Grok.

وقال إيلون ماسك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "إن النموذج الجديد من xAI يعد أفضل من ما هو موجود حاليا في بعض النواحي المهمة، ويتاح استخدام نظام Grok الخاص بشركة xAI لجميع مشتركي إكس بريميوم بلس بمجرد الانتهاء من الإصدار التجريبي المبكر".