صحف السعودية.. الخارجية المصرية: 6 دول عربية ستنقل لبلينكن اليوم موقفاً عربياً موحداً.. وحملة «إغاثة غزة» تتجاوز 261 مليون ريال.. وميقاتي لبلينكن: الأولوية لوقف الهجمات الإسرائيلية

لـ«إضفاء الشرعية» على تصرفات واشنطن... موسكو «لا تستبعد تورط الناتو» في صراع الشرق الأوسط

«أكسيوس»: بلينكن يطلب «هدنة إنسانية» في غزة... وتل أبيب ترفض

السعودية: إسرائيل تكرر استهداف المواقع المكتظة بالمدنيين في غزة وتواصل انتهاك القوانين

119 قتيلا وأكثر من 100 جريح جراء زلزال نيبال

القوات الباكستانية تحبط هجوماً إرهابياً على قاعدة جوية

نيودلهي.. إغلاق المدارس بسبب تلوث الهواء

ركزت صحف السعودية الضوء على غزة والعدوان الصهيوني على القطاع وتجويع أهله وارتكاب جرائم حرب .

قالت صحيفة الشرق الأوسط، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن «موقفاً عربياً موحداً لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة» سيُنقل إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماع يشارك فيه وزراء خارجية ست دول عربية في العاصمة الأردنية عمان اليوم (السبت).

وقال أبو زيد عبر منصة «إكس»: «ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، لا للتهجير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل».

ويحضر الاجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وفلسطين.

وكانت الخارجية المصرية ذكرت في بيان سابق أن الاجتماع يهدف إلى «تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع».

وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الاجتماع العربي سوف يعقبه لقاء للوزراء العرب مع وزير الخارجية الأميركي «يستهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد».

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى عمان في وقت متأخر من ليلة الجمعة قادماً من إسرائيل.

ونقلت الصحيفة، عن ما قالته «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» اليوم (السبت) من إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أكد لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان، أن الأولوية هي لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان.

وأضاف ميقاتي أن بلاده تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات اليومية على سيادته، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وشدد الوزير الأميركي على أنه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى.



وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية قال إن وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزراء خارجية مصر والإمارات والسعودية وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة «التحرير» الفلسطينية، سيعقدون اليوم اجتماعاً تنسيقياً في سياق جهودهم الرامية إلى التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وما تسبّبه من كارثة إنسانية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

أوردت الصحيفة، قال نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر غروشكو، إن موسكو لا تستبعد احتمال تورط حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الصراع في الشرق الأوسط إذا احتاجت واشنطن إلى «إضفاء الشرعية» على تصرفاتها.

وأضاف غروشكو في تصريح لوكالة «نوفوستي» على هامش مؤتمر المنتدى الاقتصادي الأوراسي في دورته الـ16 في سمرقند (أوزبكستان) بثته اليوم (السبت): «الناتو لا يعتبر في الوقت الحالي ذلك اللاعب الذي يرغب في أن يبرز إلى الواجهة في هذه القضية. على الأرجح، قد يظهر عامل الناتو هناك إذا احتاجت الولايات المتحدة إلى إضفاء الشرعية على تصرفاتها أو موقفها في تلك المنطقة».

ووفقا لنائب الوزير، لا توجد بين روسيا والناتو حاليا أي اتصالات على الإطلاق، بما في ذلك حول الصراع في الشرق الأوسط.

وشدد غروشكو على أن موسكو «ترى بوضوح أن نية الناتو هي عولمة الحلف وتوسيع نطاق تطبيق معاهدة واشنطن على أرض الواقع».

وقال: «قام الناتو منذ فترة طويلة بصياغة خطط للتفاعل مع الشركاء في الشرق الأوسط، لكن العديد من أشكال هذا التعاون معطلة بحكم الأمر الواقع بسبب التناقضات بين إسرائيل والعالم العربي. بالطبع، في هذه المرحلة، على الأرجح، ستُبذل محاولات لإحياء كل هذا ومحاولة تعزيز مكانة الحلف في المنطقة بطريقة أو بأخرى، بالاعتماد بالفعل على المعاقل التي تم إنشاؤها في العديد من البلدان».

وتابع غروشكو: «لكن العامل الغربي الرئيسي في الشرق الأوسط هو الولايات المتحدة. فالولايات المتحدة، عندما يهمها الأمر تتصرف، ولا تطلب الإذن من حلفائها أبدا. على سبيل المثال، الحرب في العراق – عارضت دولتان من دول الناتو بشكل قاطع العمليات الأميركية هناك. ولكن عندما تحتاج واشنطن إلى إضفاء الشرعية على تصرفاتها - نراها تحاول جمع أكبر عدد من الدول لدعمها في ذلك».



وبحسب الصحيفة، فقد نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي وثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين بأن الموافقة على هدنة إنسانية ستساعد على مواجهة ضغوط متزايدة بسبب دعم واشنطن للعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال المسؤولون الأربعة إن بلينكن أكد للإسرائيليين أيضاً أن الهدنة الإنسانية ستساعدهم على كسب المزيد من الوقت للهجوم البري.

وأضاف المسؤولون أن رسالة بلينكن للإسرائيليين كانت «لا نريد إيقافكم، لكن ساعدونا لمساعدتكم على كسب مزيد من الوقت».



قالت صحيفة الرياض، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في استقبال التبرعات المالية للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقد وصل إجمالي تبرعات حملة «إغاثة غزة» عبر «ساهم» متجاوزة الـ261 مليون ريال،

يذكر أن جمع التبرعات عبر منصة «ساهم» التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق «ساهم» أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز؛ مع التأكيد أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل لمستحقيها كاملة.



ذكرت صحيفة الرياض، لقي 119 شخصاً على الأقل حتفهم في زلزال هز منطقة نائية في النيبال، في أقصى غرب الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا، حسبما أعلن مسؤول في الشرطة المحلية السبت.

وقال غوبال شاندرا بهاتاراي المتحدث باسم الشرطة في منطقة كارنالي إن "الحصيلة ارتفعت إلى 119 قتيلا وما لا يقل عن 100 جريح".

أوردت صحيفة الرياض، أحبطت قوات الأمن الباكستانية هجوماً إرهابياً استهدف قاعدة تدريب للقوات الجوية في منطقة "ميانوالي" وسط البلاد .

وأوضح بيان صادر عن الجيش الباكستاني أن مجموعة من الإرهابيين شنت الهجوم على القاعدة، حيث تمكنت قوات الرد السريع العسكرية من القضاء على ثلاثة من المجموعة قبل دخولهم القاعدة، فيما حاصرت ثلاثة آخرين في مدخل القاعدة .

وبين أنه خلال عملية التمشيط في المنطقة تمكنت القوات من القضاء على ثلاثة آخرين، لتصل حصيلة القتلى في صفوف الإرهابيين إلى تسعة قتلى.

ذكرت صحيفة عكاظ، أدانت السعودية بأشد العبارات الاستهداف غير الإنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

جاء ذلك في مداخلة رئيس قسم حقوق الإنسان في البعثة الدائمة للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، آسيا باعكضة، وذلك خلال مشاركة البعثة الدائمة في جلسة إحاطة البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف لخبراء حقوق الإنسان.

أوردت صحيفة عكاظ، أُغلقت المدارس في العاصمة الهندية نيودلهي (الجمعة)؛ بسبب المستوى الخطر لتلوث الهواء الذي ظهر من خلال ضباب أصفر سام.

وبحسب شركة قياس جودة الهواء السويسرية «آي كيو ار» IQAir، وصل مستوى جزيئات «بي ام 2.5» التي تتّسم بخطورة كبيرة، لأعلى بـ35 مرة من الحد الأقصى الذي تسمح به منظمة الصحة العالمية.

وكان أعلن رئيس حكومة نيودلهي أرفيند كيجريوال مساء (الخميس) أن كل المدارس الابتدائية ستغلق في العاصمة لمدة يومين.

وقال عبر منصة «إكس» «في ضوء ارتفاع مستويات التلوث، ستُغلق مختلف المدارس الابتدائية الرسمية والخاصة في نيودلهي خلال اليومين المقبلين».

وتُصنّف نيودلهي، وهي إحدى أكبر المدن في العالم، باستمرار من بين أكثر المدن تلوثاً.

وينتشر في المدينة التي تضم 30 مليون نسمة، ضباب سام تغذيه عمليات الحرق المرتبطة بالزراعة والانبعاثات الصناعية وتلك المتأتية من قطاع النقل.