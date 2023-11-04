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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. حزب الله يستخدم سلاحا جديدا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.. تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

أفادت صحيفة الوطن السورية بأن حزب الله اللبناني استخدم سلاحا جديدا ضد قوات الاحتلال حيث أطلق ولأول مرة  صاروخي بركان نحو موقع للجيش الإسرائيلي.

كان حزب الله اللبناني في وقت سابق أعلن أن عناصر المقاومة استهدفت ظهر اليوم بالصواريخ والأسلحة المناسبة عددًا من مواقع جيش العدو الصهيوني

وأوضح الحزب اللبناني في بيان له ان المواقع التي تم استهدافها هي  مواقع جل العلام، ‏الجرداح ،حدب البستان ، المالكية والمطلة، وتم تحقيق فيها إصابات مباشرة وتدمير ‏التجهيزات الفنية والتقنية

كانت قناة الميادين ذكرت أن المقاومة اللبنانية تمكنت من  إستهداف وإسقاط منطاد تجسس إسرائيلي كان قد رفعه الاحتلال فوق موقع مسكاف عام.


واستهدفت  المقاومة الإسلامية عدداً من المواقع و النقاط "الإسرائيلية" على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقصفت المقاومة في لبنان أيضا  بشكل متزامن المواقع العسكرية الإسرائيلية أعنفها كان لموقع جل العلام


ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة  شمال بلدة الماري و أخرى استهدفت أطراف بلدة كفرشوبا و3  اخريات استهدفت أطراف بلدة طير حرفا

واستهدفت غارة إسرائيلية  عيتا الشعب وتصاعد أعمدة الدخان من أطراف بنت جبيل
 

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