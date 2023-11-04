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ديني

أيهما أفضل الصلاة على النبي أم الاستغفار؟ مجدي عاشور يجيب

صدى البلد

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، ردا على سؤال ورد إليه يقول صاحبه: “أيها أفضل ليلة الجمعة: الصلاة على النبي أم الاستغفار أم قراءة القرآن الكريم؟”.

وقال مجدي عاشور، في إجابته عن السؤال، إن الصلاة على النبي وقراءة القرآن، مشروعة ومستحبة في أي وقت خلال اليوم، فلقد ورد في الحديث الشريف (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه) ويقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا)[الأحزاب: 41].

وأضاف عاشور أنه على المسلم أن يقسم أوقاته في العبادة لتشمل عددا من الطاعات والأعمال الصالحة، ويخصص وقت السحر أي: قبل الفجر بالاستغفار؛ لقول الله سبحانه: “وبالأسحار هم يستغفرون” [الذاريات: 18] .

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وذكر المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن ليلة الجمعة تأخذ ما سبق ذكره من حكم، فلقد وردت أدلة خاصة ببعض الأذكار في بعض الأوقات ، كما ذكرنا في الاستغفار واختصاصه بوقت السحر، وكذلك فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الجمعة ويومها ، فعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة ؛ فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا»[أخرجه البيهقي في السنن الكبرى] . أما القرآن الكريم فيقرأ في كل وقت بشروطه.

وأكد أن أعمال الخير ومنها الصلاة على النبي وقراءة القرآن، كلها مطلوبة ومستحبة، ولكن عند التعارض في الوقت - والتعارض هنا بين المستحبات - ننظر ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنفعله، وكما قلنا هذا على وجه الاستحباب وليس الوجوب، فإن استطعنا قسمنا ليلة الجمعة أجزاء ، معظمها للصلاة والسلام على سيدنا النبي لورود النص في ذلك، والبعض لتلاوة القرآن خاصة لمن كان له ورد فيه ، والسدس الأخير من الليل يكون للاستغفار، فنكون قد جمعنا بين الفضائل كلها مقتدين بما وقته لنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كل خير.

واستشهدت دار الإفتاء المصرية بقول علي رضي الله عنه: "العجب ممن يهلك ومعه النجاة، قيل: ما هى؟ قال: الاستغفار".

كيف أواظب على الاستغفار 

وقال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أفضل طريقة للتعود على الاستغفار، هي الاستغفار بدون أن يكون هناك ذنب، وأنت جالس قل دائما أستغفر الله العظيم.

وأضاف الورداني، في فتوى له عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن “تستغفر الله عبادة بغير ذنب ستجد نفسك تعودت على عبادة الاستغفار، والنبي كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من مائة مرة، فعليك أن تستغفر الله بلا ذنب”.

طريقة الاستغفار الصحيحة
ووردت صيغة سيد الاستغفار ففي صحيح البخاري، عن شداد بن أوس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة».
 

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