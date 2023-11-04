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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انقاص وزنها.. إطلالات أثارت الجدل لـ دينا داش بعد الولادة

صدى البلد

تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، مجموعه من صور حفل خطوبة كريم داش شقيق الفنان أحمد داش .

وظهرت دينا داش شقيقة كريم داش بإطلالة لافتة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان اصفر مكشوف الاكتاف و اتسم بستايل الكب  وهو ما جعل إطلالتها ملفتة .

وأثارت دينا داش، الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها بجسم ممشوق بعد الولادة التى لا يمر عليها سوى شهور بسيطة.


وتتميز دينا داش باطلالتها الملفتة والمثيرة للجدل خلال وزنها المثالى او بعد زيادة وزنها المبالغ فيها خلال فترة الحمل .

ومن الناحية الجمالية أعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وكان اخر اعمال كريم داش هي حكاية ملك وكتابة من بطولة ناهد السباعي ، محمد مهران ، أسامة أسعد ، محمد لطفي شاهين ، والفنانة القديرة سلوى محمد علي  بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشاب.

وتدور أحداث حكاية ملك وكتابة في إطار اجتماعي حول طبيبة نفسية، حكاية ملك وكتابة من إخراج روجينا بسالي ويتم عرضها عبر منصة watch it ، ومجموعة قنوات cbc .

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إطلالات أثارت الجدل الفنان احمد داش دينا داش وزنها

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