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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. هذه أسباب الإصابة بحصوات الكلى

حصوات الكلى
حصوات الكلى

تعد حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة بين مختلف سكان العالم ولكنها اكثر شيوعا بين كبار السن.

وفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نعرض لكم أهم أسباب الإصابة ب حصوات الكلى.

 

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تتشكل حصوات الكلى من المواد الموجودة في البول و تمر المواد التي تتحد في الحصوات عادة عبر الجهاز البولي وذلك بسبب عدم وجود كمية كافية من البول، مما يتسبب في أن تصبح المواد شديدة التركيز وتتبلور.

وهذا عادة ما يكون نتيجة لعدم شرب كمية كافية من الماء، والمواد المكونة ل حصوات الكلى، هي:

الكالسيوم.
أكسالات.
حمض اليوريك .
فوسفات.
السيستين (نادر).
الزانثين (نادر).
هذه المواد الكيميائية وغيرها هي بعض من النفايات التي تخرج من جسمك.

وهناك الكثير من العادات والأدوية التي تساعد في حدوث هذه الأسباب المؤدية للإصابة ب حصوات الكلى. 

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