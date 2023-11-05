للمرة السادسة في تاريخه.. بوكا جونيورز الأرجنتيني يخسر لقب كوبا ليبرتادوريس

تمكن فريق فلومينينزي البرازيلي، من الفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على فريق نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت في ملعب "ماراكانا" في البرازيل.

وامتدت المباراة النهائية لبطولة كوبا ليبرتادوريس، إلى الأشواط الإضافية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، وفاز الفريق البرازيلي باللقب.

وبعد هذه الخسارة، فإن فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، يكون قد تلقى الهزيمة السادسة في نهائيات بطولة كوبا ليبرتادوريس طوال تاريخ مشاركته في البطولة.

وبهذا الفوز، يكون فريق فلومينينزي البرازيلي، مشاركا في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي من المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

واكتملت الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وهي كالتالي: الأهلي المصري بطلا لأفريقيا، الاتحاد السعودي، ممثلا عن البلد المضيف، مانشستر سيتي، بطلا لأوروبا، ريد دياموندز الياباني، بطلا لآسيا، ليون المكسيكي، بطل كونكاكاف، أوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل أوقيانوسيا، فريق فلومينينزي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس.