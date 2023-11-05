رئيس بلدية المحلة: الفريق يسير على الطريق الصحيح.. وتلقينا عروضا خارجية لحكيم

أعرب مصطفى محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلـة عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره فاركو أمس بنتيجة 3 – 2 على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز 2023 – 2024 .

وقال الشامي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN" :

" بلدية المحلة يسير على الطريق الصحيح تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف ، ونلعب مباراة وكأنها نهائي كأس، كما أن جميع المباريات صعبة ولا توجد مباراة سهلة هذا الموسم ".

وأضاف: " تلقينا بعض العروض بشأن النيجيري فيبو حكيم لاعب الفريق، وجميعها عروض من أندية خارج مصر، ولا توجد عروض رسمية داخل الدوري المصري حتى الآن، فقط مجرد اجتهادات من الوكلاء وعروض شفهية، ولكن لن نمانع حال وصول عرض مادي قوي يناسب النادي".