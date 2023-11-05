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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين ترد على اتهامات بايدن بشأن آكل النمل الحرشفي

علم الصين
علم الصين

أعلنت السفارة الصينية في واشنطن أنه يتعين على الولايات المتحدة ألا تفسد سمعة بكين باتهاماتها بتهريب حيوانات آكل النمل الحرشفي النادرة؛ مؤكدة أن بكين تفي بالتزاماتها بحماية هذا النوع من الثدييات.

 

جاء ذلك ردًا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وعد أمس، بإنقاذ حيوانات "البنجولين" آكل النمر الحرشفي من الانقراض من خلال إصدار أمر للصين بالتوقف عن استيراد واستخدام الثدييات الحرشفية الوحيدة في العالم للأغراض الطبية.

 

وقال المتحدث باسم السفارة، ليو بينجيو، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الصين تعترض بشكل قاطع على محاولات استخدام مسألة حماية حيوانات البنجولين من أجل الإضرار بسمعتها.

 

وأكد أن الصين تفي بالتزاماتها بحماية هذا النوع ومنع التهريب والاتجار غير المشروع بحيوان البنجولين.

 

ولفت إلى أن بكين ستواصل تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي واتخاذ خطوات عملية قائمة على العلم لحماية الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.

السفارة الصينية في واشنطن بكين آكل النمل الحرشفي البنجولين بايدن الصين

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