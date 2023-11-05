القومي لحقوق الإنسان: الدولة المصرية وضعت خطة للحفاظ على الأمن الغذائي والمائي

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية وضعت خطة للحفاظ على الأمن الغذائي والمائي، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على التوسع في مساحة الرقعة الزراعية والتوسع في مصادر المياه.

وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إنه لدينا زيادة في السكان بزيادة تصل إلى 2.5 مليون مواطنة مما تؤثر على مصادر الغذاء والمياه ومعدلات التنمية.

محيط إقليمي مليء بالمشاكل

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القيادة السياسية تعمل على إعادة بناء الدولة المصرية، خاصة أن مصر في محيط إقليمي مليء بالمشاكل، التي لها تأثيرات على الدولة.